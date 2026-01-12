Meheran, un iraní en España, denuncia la impasibilidad de los políticos es España, especialmente la de Podemos

Las protestas en Irán continúan y en 'Todo es mentira' reciben el testimonio de Meheran, un iraní en España que lleva cuatro días sin poder comunicarse con su familia para saber cómo se encuentran.

El entrevistado, quien analiza y explica la motivación de las manifestaciones y la amenaza de Donald Trump asegurando que entre el malo y el muy malo se quedan con el malo, denuncia la falta de ayudas y carga contra los políticos en España.

La contundente denuncia de un iraní a los políticos españoles

Tan solo 12 horas antes de que estallasen las protestas en el país, la madre de Meheran había sido operada. Obligada a estar entre 30 y 40 días sin moverse, el entrevistado desearía poder sacarla de Irán lo antes posible. Sin embargo, no existe ninguna posibilidad para hacerlo pues "el espacio aéreo está cerrado" y las compañías "ya han cancelado todos los vuelos". "La única opción es por tierra. Ir a la frontera con Turquía o con Armenia y entrar en el país y de ahí volar hacia Europa", explica.

Y es que la embajada de Irán no dan "ningún tipo de información", asegura. Motivo por el cual pide "hacer un pequeño matiz" en el programa pues hay algo que "realmente molesta": "Los políticos en Europa han manifestado, han expresado su preocupación y han condenado totalmente la matanza que está ocurriendo. Pero eso no lo hemos visto en España".

"Vale, ha habido un comunicado diciendo que la condena, pero... ¿Ese comunicado qué vale? Absolutamente nada, es un papel mojado", carga Meheran. "Yo quiero saber dónde está Podemos que cobró en su formación de Irán ahora para poder, por lo menos, condenar. ¿Ellos no son demócratas, no son gente que luchan por la libertad? ¿Dónde están estos políticos? ¿Por qué nadie les condena? ¿Por qué nadie llama al embajador de Irán para ir al Ministerio del Exterior y decir 'Basta ya'?", añade señalando concretamente a la formación morada a cuyo exmiembro se enfrentó un venezolano.

Esto es lo que "de verdad molesta" a los iranís, asegura: "Que ningún político hasta ahora ha expresado verbalmente o visualmente en las noticias lo que están sucediendo en Irán. Molesta que son indiferentes o con un comunicado piensan que ya han arreglado el asunto". Algo con lo que se acuerda "totalmente de acuerdo" Risto Mejide: "Son hechos y no palabras lo que se necesita en estos momentos".