Algunos socialistas han firmado el manifiesto de Jordi Sevilla pero sus nombres no aparecen... ¿Lo habrán hecho Susana Díaz y Juan Lobato?

Susana Díaz se enfrenta a Pablo Fernández por compararla con Isabel Díaz Ayuso: "Estoy harta"

Jordi Sevilla, exministro socialista, ha publicado en sus redes sociales un manifiesto crítico con la gestión de Pedro Sánchez. Lanzado desde la plataforma Socialdemocracia 21, en 'Todo es mentira' invitan a los colaboradores y socialistas Juan Lobato y Susana Díaz para saber de primera mano cuál es su opinión al respecto y si son firmantes del mismo.

El motivo por el que Juan Lobato no ha firmado el manifiesto

Tras dar vueltas sobre el tema, Risto Mejide pide al senador que diga claramente si defiende el contenido del manifiesto y, por tanto, lo ha firmado, o por el contrario no lo ha hecho: "¡Mójate! Que no te mojas ni en la ducha".

Por lo que, finalmente, Juan Lobato asegura que no ha firmado el manifiesto por un motivo principal: "A mí no se me plantea como firma". Por otra parte y analizando el contenido, el senador confiesa que de "la inmensa mayoría de las reflexiones sí" que se siente "identificado". Sin embargo, "con otras no", puntualiza.

El colaborador no está de acuerdo con la reflexión que se hace sobre la ultraderecha: "Creo que el PSOE lo que puede y debe hacer es tratar con respeto a todo el mundo y tratar de tener empatía con esos votantes. No con una ideología, sino con los votantes que en una circunstancia concreta, por esa expectativa frustrada que tienen con los políticos y con los gobiernos, se van hacia un voto radical que hoy es Vox, igual que hace 10 años era a Podemos".

No obstante, cuando Risto Mejide repite sobre la firma de aquellos que suscriben el manifiesto, el presentador se queda sorprendido al descubrir de la mano de Juan Lobato que no han pedido que se firme el mismo: "Lo que se nos ha trasladado a los medios de comunicación es que había unos firmantes pero que no aparecían en el documento". "Yo no tengo esa información, yo creo que va por otro lado", insiste el senador.

Susana Díaz, sobre el manifiesto de Jordi Sevilla: "Ni lo he leído"

"Ni lo he leído", esa es la respuesta de Susana Díaz cuando es preguntada sobre este polémico manifiesto que le ha llegado este 12 de enero. El motivo de la senadora es claro: "No creo que en la puerta de un proceso electoral, los líos internos ayuden porque ahora mismo hay gente en Huesca, en Zaragoza y en Teruel pateándose la calle pidiendo el voto para el PSOE".

Eso no quita que Susana Díaz esté en desacuerdo en muchas cosas, tal y como ha expresado de manera "muy nítida y pública" en diversas ocasiones, apunta. Aún así, la senadora califica este manifiesto de "inoportuno".

Algo que le ha dicho directamente a Jordi Sevilla cuando éste le ha preguntado sobre la situación actual de la política en general del PSOE, a él y "a un montón de compañeros": "Le he dicho que creo yo creo hay que respetar más a quien piensa de manera distinta, que se hay que replantearse los acuerdos con Puigdemont. Lo mismo que digo en público, lo digo en privado, pero que nunca en la puerta de un proceso electoral el PSOE debe de estar enredado en líos internos".