Susana Díaz se enfrenta a Pablo Fernández por compararla con Isabel Díaz Ayuso

Susana Díaz y Pablo Fernández se han enfrentado en directo en ‘En boca de todos’ y el motivo no ha sido otro que la comparación que ha hecho el de Unidas Podemos entre Isabel Díaz Ayuso y la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía por el PSOE.

Todo ha comenzado por una frase de la andaluza, que ha declarado: “El partido que deberíamos aislar es a la ultraderecha y a aquellos que no han pedido perdón por las víctimas de ETA”, decía ella.

Una afirmación contundente a la que el colaborador de ‘En boca de todos’ ha respondido con la misma rotundidad: “Me parece descabellado que quiera ligar a Bildu con ETA, parece Ayuso”, decía, comparándola con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Esta similitud, como no podía ser de otra manera, no ha tardado en tener respuesta por parte de Susana Díaz: “Estoy harta de que me deis lecciones. No me parezco a Ayuso ni en el color del pelo”, decía ella. “Pues tenéis el mismo discurso”, afirmaba él.

A partir de ahí, se ha iniciado un debate en el que no han cesado los reproches: “Me tienen hasta las narices los que van de izquierdas y acaban en colegios privados, con casoplones y defendiendo a dictadores”, decía ella.

“Susana, eres a la izquierda lo que ‘La Oreja de Van Gogh’ es al rock”, apuntaba Pablo Fernández. “¿Sabes en qué me diferencio de ti? En que yo defiendo que la gente tenga una vivienda, no que le pegue una patada en la puerta a la casa de otro y se meta”, apuntaba ella.

“Con gente como tú no haría falta derecha. Eres el PSOE a la derecha de la derecha. Pregonáis recomendaciones y en la vida privada vivís en casoplones, llevando a niños a colegios privados y dando lecciones”, afirmaba la expresidenta de la Junta de Andalucía, en un debate de lo más acalorado.