La familia de un menor de San Pedro del Pinatar ha apuñalado a la madre de su novia

Nacho Abad ha podido hablar en ‘En boca de todos’ con una mujer que ha sufrido una puñalada por parte de la familia del novio de su hija y ha sido ella misma la que ha relatado qué fue lo que sucedió en el encuentro que desembocó en una guerra familiar en San Pedro del Pinatar, Murcia.

María, que es el nombre ficticio que ha elegido para preservar su intimidad, ha explicado que sufrió una puñalada por parte de la hermana de su yerno porque la agresora no acepta la relación sentimental que mantienen los menores.

“Empezaron con las amenazas hace un año”, afirma la agredida. “Mi hija y su hermano están juntos y las agresoras son las únicas que se oponen”, declara la entrevistada en el programa de Nacho Abad, aún convaleciente y mostrando la herida que le causaron con “un cuchillo de cocina”.

En declaraciones para nuestro programa, la víctima ha explicado cómo sucedió todo: “Amenazaron a mi hija de muerte con que la iban a apuñalar, hasta que lo han cumplido. Cuando me han visto a mí, me han apuñalado en el abdomen”, declaraba.

Sobre la agresión, asegura que fue “de improviso”: “Estábamos en la panadería. Ellas nos venían siguiendo y llevaban un cuchillo encima, lo tenían planeado”, apuntaba. “Ellas empezaron a jurar por los muertos y yo le llamé ‘coja’. Nos insultamos, nos agarramos de los pelos, una se tiró contra mí y la otra sacó el cuchillo y me apuñaló”.

Aunque nuestra reportera puede confirmar que no hay nadie en casa de la agresora, la agredida declara que la Policía aún no las ha detenido: “No están detenidas. En este pueblo no hay justicia”, afirmaba la mujer, que asegura que, pese a la guerra familiar, su hija y su yerno continúan siendo pareja.