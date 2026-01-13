La colaboradora da su opinión sobre el tweet de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el que muestra su apoyo al cantante

Risto Mejide se pronuncia sobre la denuncia a Julio Iglesias por presunta trata y agresión sexual: "Es una noticia absolutamente devastadora"

Tal y como comprueba el equipo de 'Todo es mentira', una hora y 15 minutos después de que la Fiscalía abriese diligencias de investigación penal contra Julio Iglesias por las denuncias presentadas por dos de sus exempleadas del hogar, la presidenta de la Comunidad de Madrid publicaba un polémico tweet en el que opinaba sobre el tema: "Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias".

Motivo por el cual colaboradores como Tesh Sidi, portavoz de Más Madrid, el periodista Juan Luis Cano y la analista política, Sarah Santaolalla, cargan contra Isabel Díaz Ayuso.

"Me parece miserable"

"Ayuso no comete un error con este tweet, es su forma y es su estrategia", apunta la colaboradora. Y es que, según informa Sarah Santaolalla, no es la primera vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid sale en defensa de presuntos agresores.

"A mí el tweet de Ayuso me parece miserable", carga la analista. Su argumento es que lo haya publicado aún escuchando el testimonio de dos mujeres que narra "cómo las violaban analmente, cómo las penetraba, cómo controlaba su teléfono, cómo este señor presuntamente las tenía secuestradas, aisladas".

"De repente, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la presidenta de todos y de todas, también de las mujeres, decide participar en esto y no es para condenar la violencia machista o la presunta agresión sexual, es para indultar o proteger o tapar a hombres como Julio Iglesias. Así sobreviven los hombres como Julio Iglesias, con mujeres como la señora Ayuso", añade.

Para Sarah Santaolalla "es muy grave que lo haga una presidenta de la Comunidad de Madrid". Y es que, según apunta, "no es un twittero ultra, no es una persona que se pueda permitir esto. Es una persona que hace un mes nos mandaba a las mujeres a abortar a otro lado y que un mes después es capaz, con un testimonio demoledor y muy doloroso, de mirar a otro lado y de apoyar al presunto agresor. De verdad, deleznable".