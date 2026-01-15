Risto Mejide desmonta el discurso del amigo de Julio Iglesias en 'Todo es mentira'

Paula Fraga, sobre las polémicas declaraciones de Ana Obregón defendiendo a Julio Iglesias: "Es una voz contra los derechos de las mujeres"

Ramón Arcusa, histórico compositor y amigo personal de Julio Iglesias, ha salido en defensa del cantante tras conocerse la denuncia de dos extrabajadoras de una de sus viviendas, quienes lo acusan de agresión sexual. Arcusa ha intervenido en el programa 'Todo es mentira', donde ha relatado la conversación que mantuvo recientemente con el artista para conocer de primera mano cómo está afrontando la situación.

“Hablé con él durante más de media hora”, explicó el compositor, visiblemente afectado por la polémica. Arcusa no ocultó su tristeza por lo ocurrido y calificó el momento como “muy desgraciado”, subrayando que se trata de una situación dolorosa provocada por “un motivo malo”. No obstante, aseguró que Julio Iglesias se muestra sereno ante las acusaciones: “Él está tranquilo, se defiende y sostiene que no hay nada que ocultar. Dice que, si pasó algo, fue totalmente consentido”, afirmó, insistiendo en que el cantante no está dándole más importancia de la necesaria mientras prepara su defensa.

Durante su intervención, Arcusa también expresó sus dudas respecto a algunos detalles recogidos en la declaración de las denunciantes. En concreto, señaló una incongruencia que, a su juicio, resulta llamativa: “Ellas dicen que las emborrachaban con tequila, pero Julio no tiene nunca ese tipo de bebidas en casa. Solo consume vino”, explicó, dejando entrever que ese aspecto no encaja con la realidad que él conoce desde hace décadas.

El siguiente movimiento del cantante

Más allá del estado de ánimo del artista, el compositor reveló cuál será el siguiente paso de Julio Iglesias. “Va a preparar su defensa. Me ha dicho claramente que nunca ha acosado a nadie”, aseguró Arcusa, quien recordó su larga relación profesional y personal con el cantante. “He estado 19 años con él y, sinceramente, no me concuerda el tipo de relación que describen estas chicas con la persona que yo conozco”, añadió.

Tras el testimonio de Arcusa, el presentador Risto Mejide quiso matizar su intervención, reconociendo la complejidad del asunto. “Está claro que Julio Iglesias no es perfecto, como nadie lo es, pero una cosa es eso y otra muy distinta cometer un delito”, afirmó, marcando una clara diferencia entre la vida personal del artista y la gravedad de las acusaciones que se están investigando. A pesar de eso, Ramón Arcusa ha reiterado que "Julio Iglesias es incapaz de hacer eso".