En 'Todo es mentira' comentan las recientes declaraciones de Jaime de los Santos en su entrevista en 'El Mundo', donde aseguró que su padre era socialista y que él, a sus 18 años, votó al Partido Popular "única y exclusivamente porque Aznar prometió quitar la mili".

Una noticia a la que reaccionó Óscar Puente en sus redes sociales, recordando al diputado que en aquellas elecciones aún no tenía edad para votar y que "Aznar prometió quitar la mili en campaña. Fue una transacción con Pujol en el pacto majestic, posterior a las elecciones". Un tweet que concluía sembrando la duda: "Como lo del padre socialista sea como esto..."

Ahora, en el programa de Risto Mejide preguntan al colaborador sobre el tema: ¿Es cierto que no dijo la verdad en su entrevista?, Jaime de los Santos resuelve todas las dudas.

Jaime de los Santos responde al ministro

El motivo por el que Jaime de los Santos no entró 'al trapo' es simple: "No me enfrenté porque no voy a entrar, evidentemente, a las ridiculeces del ministro Óscar Puente". Momento en el que además aprovecha para recordarle que "acumulando miles y miles y miles de horas de retrasos en los trenes, ya se podía dedicar a lo que realmente importa y no a escudriñar, efectivamente, un fallo de un entrevistado".

Dicho lo cual, el diputado del Partido Popular responde: "Le tengo que reconocer una cosa, es la única vez desde que ejerce responsabilidades públicas que acierta y que dice la verdad" ya que "el resto del tiempo miente, ataca, insulta y falta a sus responsabilidades".

Sin embargo, en esta ocasión "tiene razón". Y es que la primera vez que Jaime de los Santos votó, según le contó al entrevistador, su voto fue al Partido Popular: "Yo no tenía una herencia de centro derecha, ni estaba afiliado a ningún partido porque me aterrorizaba la mili".

"Efectivamente, aunque el acuerdo se había alcanzado con CIU en el año 97, aún no se había hecho real y, de hecho, se hizo real en la segunda legislatura de José María Aznar. Tenía 21 años, no 18", corrige Jaime de los Santos.

Por esta razón, el diputado decide recalcular: "Pido perdón a la audiencia y a cualquiera que se haya podido sentir ofendido por tal error". Eso sí, aclara que su padre sí era socialista: "Claro, lo era hasta que vio cómo algunos socialistas, que no todos, robaban a manos llenas y decidió dejar de apoyar a esa posición".

Motivo por el cual, Risto Mejide alaba lo que acaba de hacer el diputado aunque con una pequeña matización: "En 1.757 programas, yo creo que es la primera vez que veo a un político pedir perdón a la audiencia por algo que ha dicho. Es verdad que admitió que ha mentido, lo cual tampoco lo deja muy bien, pero eso es así".