Viviana Nunes, modelo chilena, también señala a Julio Iglesias: "Me acorraló cuando yo tenía 18 años"

Viviana Nunes ha relatado en 'TEM' lo que vivió con Julio Iglesias cuando era apenas una niña: "Me dijo que me metiera en su coche"

Deisi Nunes, exnovia de Julio Iglesias, se pronuncia tras las denuncias por agresión sexual al cantante

La modelo y presentadora chilena Viviana Nunes ha roto su silencio sobre el escándalo del que todo el mundo habla y que tiene al cantante Julio Iglesias como protagonista. Hace tan solo unos días 'elDiario.es' publicaba una serie de testimonios de ex trabajadoras del hogar de Julio Iglesias que aseguraban que el cantante madrileño les había sometido hace algunos años a una serie de vejaciones y abusos que hasta ahora no se habían atrevido a denunciar.

Entre muchos otros abusos, una de las empleadas aseguraba que el cantante había llegado a introducirle los dedos por el ano al mismo tiempo que le daba cachetadas en la cara. Ahora, surgen nuevos testimonios de mujeres que aseguran haber sufrido por parte de Julio comportamientos violentos que cuanto menos podrían considerarse hoy en día delitos flagrantes de abuso. Así contaba Viviana Nunes en 'TEM' su experiencia con el cantante cuando apenas tenía 18 años:

"Parece que él tenía una obsesión con las bocas, las lenguas... Lo que me pasó a mí concretamente fue en Chile, cuando yo tenía 18 años, estábamos en un almuerzo en el que había periodistas, artistas, modelos... y estaba él. Cuando ya casi ha acabado la fiesta él me acorrala y me pregunta por qué yo no le había pedido una foto si yo era tan linda, en ese momento él me toma la cara y me da un beso muy fuerte, muy apretado. Yo le empujé y le pregunté por qué me estaba haciendo eso, él me tomó entre sus brazos y empezó a reírse diciéndome que me fuera con él en su coche".

Viviana ha tardado años en "entender" la gravedad de los hechos

Viviana, para escándalo de los colaboradores de 'Todo es mentira', ha explicado que ese comportamiento violento de Julio Iglesias estaba completamente normalizado en la época:

"Era común que los hombres se sintieran con derecho de besarte aunque no quieras, de darte una cachetada, hasta tal punto estaba eso normalizado que yo acepté a irme con él en el coche y para nada estaba escandalizada. Ahora, con el paso de los años, pienso en aquello y siento completa repulsa".