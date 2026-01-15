María Eugenia Yagüe interviene en directo en el programa 'En boca de todos' para hablar de Julio Iglesias

Nacho Abad, crítico con Óscar Puente por sus palabras sobre el caso Julio Iglesias: "Es falso"

Compartir







El caso Julio Iglesias es el tema del momento y el nombre del cantante protagoniza titulares de medios de comunicación nacionales e internacionales. Para hablar sobre esto, en ‘En boca de todos’ hemos hablado con María Eugenia Yagüe, una conocida periodista que conoce todos los secretos del artista.

Nada más conectar en directo con ella, Nacho Abad le ha preguntado si toda esta polémica le parecía una venganza contra él, a lo que ella respondía: “Me parece un horror que se politice esta historia y que la derecha defienda a Julio y la izquierda quiera destruirlo”, apuntaba.

“A mí me falta escuchar el testimonio del presunto agresor, porque oigo hablar muy poco de la presunción de inocencia. Él todavía no está procesado ni denunciado por un juez. Ha sido La Fiscalía la que ha recibido las quejas de esta organización de defensa de las mujeres, vamos a ver cómo se demuestra la culpabilidad”, añadía.

María Eugenia Yagüe opina sobre Julio Iglesias y Luis Rubiales

Al preguntarle Nacho Abad si considera que el beso de Julio Iglesias a Susana Giménez fue consentido, la periodista responde: “Muy correcto no me parece, pero, conociendo a Julio, tiene estas salidas de tono y tampoco les doy mucha importancia. No me parece una agresión sexual, me parece una salida de tono”, declaraba.

Tras escuchar sus palabras, el presentador de ‘En boca de todos’ le recordaba que Luis Rubiales fue condenado por la Audiencia Nacional por su beso a Jennifer Hermoso: “No compartí muchas cosas que se dijeron”, declaraba María Eugenia Yagüe, asegurando que mantiene que, para ella, no fue “una agresión sexual”.

Por qué Julio Iglesias no quiere volver a España

En su entrevista en 'En boca de todos', María Eugenia Yagüe ha hablado de que, antes de que saliera a la luz pública esta polémica, ella se puso en contacto con Julio Iglesias y que él le confesó cuál era la verdadera razón por la que no quería volver a España.