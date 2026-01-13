El 'caso Julio Iglesias' también sirve para enfrentar a la clase política

La clase política entra de lleno en el caso Julio Iglesias y se enfrenta de nuevo.

Julio Iglesias, el mito, ha sido acusado de agresión sexual, acoso laboral y vejaciones por dos de sus trabajadoras. Lo ha publicado eldiario.es, tras una investigación que ha durado tres años. El caso ha vuelto a polarizar y servir de enfrentamiento a una clase política que ha entrado de lleno a descalificar, pedir acciones o no dar crédito a las acusaciones.

Las víctimas narran de forma cruda los presuntos episodios que vivieron en las mansiones del artista: "¿Estás lista para que te cambie la vida? Incrédula, dije que sí. Y vaya que me cambió la vida, pero nunca imaginé de la manera que sería. Como meterme el dedo analmente y yo le decía a él que yo no quería eso. Y él me metía los dedos por ahí. Era muy doloroso. Y le decía que parara. También me abofeteaba con mucha fuerza", dice una de las presuntas víctimas.

Una de estas empleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

Antiguas trabajadoras --una empleada de hogar y una fisioterapeuta-- aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por 'elDiario.es' en colaboración con Univisión Noticias.

Así se desprende de la investigación realizada durante tres años, en los que se ha contactado con 15 exempleadas del servicio entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.

La empleada que ha asegurado haber sufrido penetraciones, sostiene que el artista español, que en ese momento tenía 77 años, la llamaba a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral. "Me usaba casi todas las noches", dice en una entrevista con los medios investigadores.

"Me sentía como un objeto, como una esclava", añade. Estos encuentros sexuales se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.

De acuerdo con la investigación, en las entrevistas las personas afectadas hablan de "condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias".

Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales "fueron entrevistadas en repetidas ocasiones a lo largo de más de un año, y ofrecen testimonios consistentes y estables", recoge la publicación que asegura que "sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos".

Los hechos descritos por dos de las trabajadoras habrían tenido lugar en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) supuestamente con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según afirman esas dos extrabajadoras.

Los testimonios de las antiguas empleadas describen, siempre según la investigación, un sistema de selección de personal para el que se les solicitaba, durante el primer intercambio de información, fotografías de cara y cuerpo entero. Además, se pactaría la contratación sin entrevista personal.

Al poco de estar allí, según dos de los testimonios, Julio Iglesias las sometía a preguntas íntimas --"¿Te gustan las mujeres?", "¿te gustan los tríos?", "¿te has operado los pechos?"-- y, en algunos casos, les pedía verles los senos o se los tocaba, con el pretexto de comprobar cómo les había quedado la cirugía de aumento de pecho o para que él evaluara si debían de hacérsela. En ese tipo de conversaciones también les hacía proposiciones sexuales, según el relato de estas mujeres y de otros testigos.

Según las experiencias de seis extrabajadoras o visitantes de la casa, aseguran que había dos categorías de empleadas: las que trabajan en el servicio doméstico y las que tenían funciones específicas, como fisioterapeutas o bien simplemente acompañantes o invitadas del cantante.

Por encima estarían las encargadas, que manejaban todos los asuntos del hogar y transmitían y ejecutaban las órdenes del dueño de la casa. Según uno de los relatos, estas encargadas instaban o pedían a las empleadas del servicio doméstico que acudieran a la habitación del cantante.

La reacción ante este caso, como decimos, vuelve a ser usada por la clase político en pos de la bandera del feminismo y la ideología. Los hay que ya parecen haberle condenado, otros aluden a otros casos como las acusaciones a Suárez para preservar la presunción de inocencia o directamente no creen las acusaciones ni van a tomar medidas por el momento.

La ministra de Igualdad pide "que se llegue hasta el final"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido este martes que se investiguen las acusaciones de agresión sexual contra el cantante Julio Iglesias y "se llegue hasta el final". "Ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema. Espero que se investigue y se llegue hasta el final. Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión", ha asegurado Redondo en un mensaje en la red social X.

Ayuso no se sumará jamás al desprestigio de el cantante más universal de todos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha dejado claro que no se sumará "jamás" al "desprestigio" de un cantante como Julio Iglesias, "el más universal de todos". Así lo ha expresado a través de sus redes sociales después de que Más Madrid haya exigido a la presidenta autonómica que retire la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias después de las acusaciones de exempleadas de su servicio doméstico de agresiones sexuales.

"La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", ha expresado la dirigente madrileña a través de sus redes sociales. También, la presidenta ha censurado el "silencio cómplice" de la "ultraizquierda" con las mujeres violadas y atacadas en países como Irán mientras hablan de este asunto. Sobre ello, en declaraciones a los periodistas desde la nueva sede de la Federación Madrileña de Municipios (FMM), el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, ha indicado que no tienen conocimiento de esas denuncias ni de ningún tipo de investigación judicial.

Además, le ha pedido a Más Madrid "prudencia" en este tipo de cuestiones y que no adelanten ningún acontecimiento. "Yo creo que siempre tratan de ir más allá en todo este tipo de cuestiones", ha censurado.

La ministra de Igualdad ha contestado al respecto que Díaz Ayuso está "desubicada" y la acusa de querer "un protagonismo" que deben tener las víctimas que han acusado de abusos sexuales al cantante. "Está desubicada, ha confundido todo. Mezcla frívolamente temas muy serios, cuestiones que no son comparables. Lo único que pretende es un protagonismo que en este caso tienen que tener las víctimas y no ella", ha zanjado Redondo.

Sira Riego califica la reacción de Ayuso como "troglodita"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también ha cargado contra la presidenta madrileña y ha asegurado que "es la representación de la reacción troglodita que se expande por el mundo y amenaza nuestro país", como ha expresado en un mensaje en la red social Bluesky.

"Un machismo repugnante que pregona impunidad para los blancos poderosos y sometimiento para las mujeres y la gente trabajadora", ha añadido en la publicación. "Siempre, en todas partes, feminismo", ha zanjado la responsable de Juventud e Infancia.

En la misma línea, desde Podemos han insistido en que "protegiendo a Julio Iglesias, Ayuso es cómplice de la violencia sexual, ampara a los agresores y convierte Madrid en un lugar inseguro para las mujeres", como ha asegurado la secretaria general de la formación, Ione Belarra, en el programa 'En boca de todos'. "Basta de impunidad a los agresores. Hay que señalarlos para acabar con la violencias sexuales", ha aseverado.

Previamente, en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Belarra ha afirmado que es fundamental que se "rompa el silencio" en casos de agresión sexual de "agresores famosos que están protegidas por su dinero", en alusión a las acusaciones de las exempleadas de Julio Iglesias.

Yolanda Díaz tacha de escalofriantes los testimonios

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha tachado de "escalofriantes" los testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. "Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente", ha escrito en una publicación en la red social Bluesky, en la que también ha agradecido "a las mujeres valientes" y a las periodistas de eldiario.es "por denunciarlo". Asimismo, el diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, considera "escalofriantes" las denuncias de las exempleadas y ha pedido que se "vaya hasta el final" con la investigación. "Son hechos gravísimos", ha apostillado.

Por su parte, la diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha señalado que es "gravísimo" este caso al tratarse de un ejemplo de cómo funciona "el heteropatriarcado y la dominación que realizan hombres blancos ricos sobre las mujeres".

El alcalde de Madrid se niega a retirar la distinción de Hijo Predilecto de la ciudad y habla de hipocresía

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado a las peticiones de la izquierda que no tiene "ninguna intención en estos momentos" de retirar la distinción de Hijo Predilecto de la ciudad al cantante Julio Iglesias, ha criticado la "hipocresía" de la izquierda y ha instado a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, a que mire hacia su excompañero Íñigo Errejón y los socialistas hacia el exsecretario de Investigación y Análisis del PSOE Francisco Salazar. "Es la hipocresía de la izquierda. Yo no tengo ninguna intención en estos momentos de retirarle la medalla a Julio Iglesias. También nos pidieron que se le retiraran los honores a Plácido Domingo y tampoco lo hicimos. ¿Por qué vamos a hacerlo?", ha contestado el primer edil a la prensa desde Usera.

A Almeida además no le "inspira ningún respeto ni tiene legitimidad para opinar" Rita Maestre que "no veía lo que pasaba con sus compañero de partido en el despacho de al lado". "¿O nos va a decir ahora Rita Maestre, Mónica García o Pedro Sánchez que ellos son los abanderados del feminismo cuando no sabían lo que pasaba con los Salazar, con los Errejón, con los con los Koldos en su trato con las mujeres?", se ha preguntado. "Cuando Rita Maestre nos explique por qué ocultaron lo de Errejón y cómo nos enteraron de lo que estaba pasando en el despacho del portavoz parlamentario de Sumar entonces podrá hablar de otras personas a las que se les está haciendo una serie de acusaciones", ha lanzado.

Desde el PP no van a operar "en la lógica que opera Rita Maestre en relación con el feminismo" porque ellos sí son los que piensan "verdaderamente en la igualdad entre hombres y mujeres pero sin abordarla ni desde la hipocresía, ni desde la falsedad, ni desde el blanqueamiento de aquellos que como piensan lo mismo que Rita Maestre, Mónica García o Pedro Sánchez entonces se sienten legitimados para tratar a las mujeres como se ha visto que las tratan en la sede del PSOE, en la sede de Más Madrid o entre los que se sentaban en el Congreso de los Diputados o en el Consejo de Ministros".

Almeida ha instado a la izquierda a que "antes de detectar presuntos acosadores con un océano y a miles de kilómetros de distancia, que expliquen por qué no detectaron los casos de acoso de Paco Salazar en la sede de Ferraz o de Íñigo Errejón en la sede de Más Madrid".

El alcalde ha ironizado con el hecho de que si Errejón "tuviera la Medalla de Madrid, está claro que después del juicio y de acuerdo a la sentencia, entonces se podría hacer. Y mientras tanto, nosotros estamos siempre en la misma posición pero quienes no detectan acosadores y agresores sexuales en el despacho con el que comparten tabique que no nos den lecciones a los demás sobre lo que tenemos que hacer", ha zanjado.

Abascal dice que el Gobierno solo quiere tapar su corrupción

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado a las diligencias abiertas por la fiscalía de la Audiencia Nacional contra el cantante Julio Iglesias por agresión sexual, afirmando que el Gobierno solo quiere que se hable de estas cosas para tapar su corrupción.

"El Gobierno sólo quiere hablar de estas cosas para que no se hable de la corrupción del hermano de Pedro Sánchez, de la corrupción de la mujer de Pedro Sánchez, de la corrupción de los número 2 --del PSOE--", ha declarado Santiago Abascal a preguntas de los periodistas durante una visita a Calamocha (Teruel) en el marco de la precampaña para las elecciones en Aragón del 8 de febrero.

El líder de Vox ha opinado sobre "la proliferación de denuncias a personajes conocidos que se presentan incluso después de muertos sin que algunos puedan defenderse y a otros cuando han pasado mucho tiempo. Vi el otro día en Televisión Española cómo dedicaban reportajes amplísimos contra el expresidente Suárez por una denuncia presentada no sé cuántos años después de que supuestamente se produjeran unas agresiones y sin que la persona denunciada pueda defenderse y vi que el Gobierno quiere que se hable de eso. Es sorprendente porque este es el gobierno que ha provocado la multiplicación de violaciones en España".

La Fiscalía abre diligencias

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación por una denuncia contra el cantante Julio Iglesias. Así lo ha comunicado este martes el Ministerio Público, que ha indicado que la denuncia fue presentada el pasado 5 de enero y que ha incoado diligencias de investigación penal preprocesales que tienen "carácter reservado", añadiendo que no dará de momento más detalles "en aras a la protección prioritaria de las presuntas victimas".

Según el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los tribunales españoles conocerán de los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando los presuntos responsables sean españoles y el hecho sea punible en el lugar en el que se produjo; que el acusado no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero y si lo ha sido, que no haya cumplido condena; y que el agraviado o la Fiscalía interpongan querella.