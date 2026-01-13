Las empleadas que denuncian a Julio Iglesias hablan de Miranda Rynsburger

'En boca de todos' entrevista a una de las mujeres que ha destapado el escándalo de Julio Iglesias

Julio Iglesias ocupa todos los titulares de este martes por el escándalo en el que se ha visto involucrado. Varias de las trabajadoras de sus mansiones acusan al cantante de, presuntamente, agredirlas sexualmente. Para hablar sobre todo ello, hablamos con Elena Cabrera, una de las periodistas que ha destapado esta trama.

La jefa de cultura de eldiario.es ha intervenido en directo en ‘En boca de todos’ y ha aportado más datos de las supuestas presiones que artista ejercía sobre sus empleadas de hogar. Además, se ha pronunciado sobre Miranda Rynsburger, la mujer de él, y el papel que ha tenido en todo este entramado.

Las empleadas denuncian un excesivo control por parte de Julio Iglesias

En el programa de Nacho Abad, la periodista que ha trabajado en la investigación a Julio Iglesias explica que han hablado con muchos trabajadores y trabajadoras y que la mayoría destaca el “clima inaguantable de tensión y control” que había en las mansiones del cantante.

“Las mujeres nos cuentan que no les dejaba engordar, les controlaba la cantidad de comida, las pesaba y les preguntaba cuándo les llegaba la menstruación. Las vestía con un uniforme anticuado que les recordaba a las esclavas de Bolívar”, explicaba la periodista.

“Les pedía el móvil en cualquier momento para controlar sus conversaciones y las fotos que habían hecho. No podían ser amigas entre ellas ni hablar con hombres de la casa. Ellas vivían en la casa, pero los hombres podían entrar y salir”, añadía.

¿Estaba Miranda Rynsburger al tanto de todo?

En cuanto a si se sabía algo del papel de Miranda Rynsburger, la mujer de Julio Iglesias, en todo esto y si estaba al tanto, Elena Cabrera asegura que se le preguntó a las empleadas sobre ello y que respondieron: “Cuando ella estaba en casa todo iba bien, los problemas sucedían cuando ella no estaba”.

La esposa del artista vivía en la casa de Miami con su familia y, por ello, en el año 2021, estuvo separada de su marido durante una larga temporada. Era entonces cuando sucedían los presuntos hechos: “Según cuentan ellas, si ella estaba, había tranquilidad en la casa”.

Ione Belarra carga contra Isabel Díaz Ayuso por apoyar al cantante

'En boca de todos' entrevista a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que no ha dudado en cargar contra Isabel Díaz Ayuso por apoyar públicamente a Julio Iglesias. Como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Jaime Peñafiel también ha defendido a su amigo públicamente.