Pedro Sánchez quiere bonificar al 100% el IRPF a los caseros que no suban los alquileres

Nacho Abad ha arrancado el programa de este martes de ‘En boca de todos’ hablando de las medidas que ha tomado Pedro Sánchez en el ámbito de Vivienda. El presidente del Gobierno ha anunciado esta semana que va a bonificar el 100% del IRPF a aquellos caseros que no suban el alquiler y el presentador ha opinado.

Nada más empezar el programa de Cuatro, el conductor ha hablado de la “crisis galopante” de vivienda que atraviesa España: “Se ha convertido en un país imposible para los jóvenes, que no pueden independizarse ni construir su proyecto de vida porque se les obliga a vivir bajo el ala de sus padres”, decía.

Un problema del que Nacho Abad ha extraído unas consecuencias: “Como no pueden comprar, se van a otros países, con otras posibilidades y, por ello, envejecemos como sociedad. ¿Quién va a pagar las pensiones? La otra opción es lanzarse a alquilar, sabiendo que se van a dejar gran parte de su sueldo. Es la pescadilla que se muerde la cola”.

Nacho Abad se pronuncia sobre la medida de Pedro Sánchez

El presentador de ‘En boca de todos’ se ha pronunciado sobre la fotografía que se hizo este lunes Pedro Sánchez, en el momento en que anunció esta medida: “Aparece como la gran revelación del mundo (..) Esto no va a servir para mejorar la situación, entonces ¿Por qué lo hace? ¿Para qué se hace esta foto?”, se pregunta.

“Lo hace para ganar el relato, para decir que el PSOE es el único que defiende que los jóvenes tienen acceso a una vivienda (..) Él ya tiene su casa en propiedad y la Moncloa le sale gratis”, decía Nacho Abad para rematar su discurso.