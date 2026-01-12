Nacho Abad lanza un mensaje a Jordi Sevilla tras su manifiesto contra Pedro Sánchez

El presentador de 'En boca de todos' manda un mensaje al exiministro del PSOE que encabeza una corriente contra Pedro Sánchez

Nacho Abad, de la reunión en Moncloa de Pedro Sánchez y Junqueras: "Dinero y falta de valores"

Jordi Sevilla, exministro socialista, ha encabezado una corriente contraria a Pedro Sánchez y ha lanzado un manifiesto en el que pide un cambio en el PSOE actual, ya que asegura que es el Gobierno el que ha hecho que resurja la ultraderecha.

Con este escrito del que fuera ministro de Administraciones Públicas en la mano, Nacho Abad, presentador de ‘En Boca de todos’, ha querido mandarle un mensaje muy directo al que no duda en plantar cara al que es ahora presidente del Ejecutivo en España.

Nacho Abad manda un mensaje a Jordi Sevilla

Este lunes, España se ha despertado con el manifiesto de Jordi Sevilla, exministro socialista, que encabeza una oposición contra el PSOE actual. En el documento, se recogen afirmaciones como: “Pedimos un cambio de rumbo en nuestro partido, dado que el actual nos ha conducido a un auge en la extrema derecha, perdida de apoyos al socialismo y la dictadura de las minorías”.

El que fuera ministro del PSOE le echa las culpas a Pedro Sánchez y asegura que el actual presidente del Ejecutivo “se ha echado a los brazos de los independentistas y se ha convertido en una minoría”.

Ante estas rotundas palabras, el presentador de ‘En boca de todos’ ha querido lanzar un mensaje al autor de este manifiesto. Mirando a cámara, Nacho Abad le ha dedicado unas palabras a Jordi Sevilla: “Las informaciones son durísimas. Cuando dice ‘pedimos’ en plural… ¿Pide usted y quién más?”, pregunta el conductor del espacio de Cuatro.

“Ninguno ha tenido el coraje de estampar la firma en el documento”, añadía, haciendo la observación de que nadie ha firmado el manifiesto que se ha hecho público. “¿Pedimos es usted, Óscar Puentes y Félix Bolaños? ¿Quiénes piden? ¿Por qué no alzan la voz el resto? ¿Es por cobardía o estrategia?