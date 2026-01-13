El hijo de Fernando fue condenado a 18 años por asesinar a una mujer de 83 años en Alhama de Murcia

Alhama de Murcia ha despertado con un cartel en el que se pide que se analice el ADN que se encontró en las uñas de Dolores, una mujer de 83 años que murió degollada en el mes de abril de 2014. Por ese asesinato, hay un joven cumpliendo una pena de 18 años, pero el padre de este asegura que es inocente.

Fernando, el progenitor del presunto asesino, afirma que el ADN de las uñas no coincide con el de su hijo y pide a la Justicia que reabra el caso para que se tomen muestras de otros presuntos sospechosos: “Mi hijo no es un mataviejas”, afirma en ‘En boca de todos’, declarando que ese ese el mote que se le ha puesto al que cumple condena en prisión.

Piden que se reabra el caso de la muerte de Dolores

En el mes de abril de 2014, una mujer de 83 años apareció muerta en su casa. Fue degollada por dos jóvenes que asaltaron su casa para robar y la atacaron con un arma blanca. Estos dos menores fueron acusados de asesinato, su ADN no coincide con el que había en las uñas de ella, pero varios testigos fueron clave para el veredicto.

Uno de esos jóvenes fue condenado a cuatro años por robo, pero el otro, Mario ‘El Canario’, tiene una condena de 18 años por ser culpable del asesinato. Fernando, su padre, sigue defendiendo su inocencia doce años después: “Exigimos que se realice la prueba a varios sospechosos que hemos facilitado al juzgado”.

“La policía científica que actuó en el caso halló en la autopsia ADN de varón, quien la estaba asesinando en ese momento”, declara el hombre, que asegura que no coincide con el de su hijo.