Marta Jiménez Serrano, escritora: “Estar al borde de la muerte me ha hecho darle mucho valor al día a día”

La autora madrileña mira de frente a la muerte en su obra más personal, 'Oxígeno'.

El relato gira en torno a la intoxicación de monóxido de carbono que sufrió en 2020.

La escritora madrileña Marta Jiménez Serrano (1990), reconocida por obras previas como ‘No todo el mundo’ y ‘Los nombres propios’, regresa al panorama literario con ‘Oxígeno’ (Alfaguara). A diferencia de sus trabajos anteriores, que transitaban la poesía y la ficción, este nuevo libro se adentra en el terreno de lo autobiográfico para relatar un episodio que marcó su vida en 2020: una grave intoxicación por monóxido de carbono.

El núcleo del relato es el accidente doméstico que la autora sufrió junto a su pareja en una vivienda de alquiler cuya caldera no había pasado las revisiones legales. La narración comienza ‘in media res’, con la imagen descarnada de una mujer desplomada en el suelo del baño tras haber sido adormecida por el gas invisible. Jiménez Serrano ha necesitado cinco años para transformar esta experiencia en literatura, combinando la tensión de una novela con la honestidad de una historia real que explora los minutos en los que la vida se escapaba y los años posteriores de reconstrucción.

Aunque inicialmente intentó abordar el suceso desde la ficción, la autora terminó poniéndose en el centro de la historia para vencer la vergüenza y lograr un ejercicio sanador. Según confiesa, el trauma se resolvió en terapia, pero el libro ha sido una herramienta para descubrir qué le contaba el proceso de escritura mientras "rumiaba" los hechos.

Para completar las lagunas de su memoria causadas por la inconsciencia, llegó a entrevistar al equipo de emergencias que los atendió aquel día, logrando así un relato de una autenticidad excepcional. ‘Oxígeno’ no es solo un libro sobre la muerte, sino una invitación luminosa a vivir plenamente y salir del "piloto automático". “Estar al borde de la muerte me ha hecho darle mucho valor al día a día”, explica en una entrevista con Noticias Cuatro.

La obra reflexiona sobre la gestión del dolor invisible y critica la impaciencia de una sociedad que condena la tristeza y exige recuperaciones rápidas. Además, la autora no rehúye sentimientos complejos como el rencor hacia su casera, cuya falta de compasión invalidó su dolor inicial, recordándonos que las heridas emocionales solo empiezan a existir colectivamente cuando se nombran.

En definitiva, este "artefacto personalísimo" se presenta como una radiografía clarividente de la supervivencia y el asombro diario de seguir aquí. Con una mezcla maestra de sensibilidad, humor y lucidez, Jiménez Serrano utiliza su propia cercanía con el final para celebrar la vida, consolidándose como una de las escritoras más inteligentes y talentosas de su generación.

Es, en palabras de la autora, una toma de conciencia plena de nuestra finitud que, paradójicamente, otorga una mayor luminosidad a la existencia.