Una famosa actriz denuncia haber sido víctima de Julio Iglesias

'En boca de todos' desvela la identidad de la famosa actriz que denuncia a Julio Iglesias

A las empleadas que denuncian haber sufrido presuntas agresiones sexuales por parte de Julio Iglesias se le une el nombre de una mujer muy famosa. Una actriz de renombre ha hecho unas declaraciones que avivan aún más la polémica.

Verónica Castro, afamada actriz mexicana, ha denunciado al artista públicamente y hace alusión a dos incómodos momentos que vivió con el cantante: uno de ellos en un escenario y otro, en el plató de un programa de televisión.

Tal y como ha relatado una de las compañeras de ‘En boca de todos’, la primera presunta agresión tuvo lugar en un escenario, cuando Julio Iglesias se acercó a tocarle “el culo por detrás” a la actriz.

En ese momento, ella se lo recrimina y el artista, tal y como ha transmitido la redactora, le responde que, como no le deja hacer nada en el camerino, se lo hace delante de toda la gente. Una denuncia que se suma a otra que tuvo lugar poco después.

Tras ese episodio, a Verónica Castro la convencieron de hacer una entrevista al artista en un programa de televisión y él, como hacía con otras presentadoras, agarró su cara y le dio un beso. Una imagen que hemos podido ver en el programa de Nacho Abad, ya que, como ha explicado la redactora, “todo está grabado”.