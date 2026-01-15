Óscar Puente hizo una comparación entre el caso de Julio Iglesias y el de Paco Salazar

Nacho Abad ha comenzado el programa de este jueves de ‘En boca de todos’ hablando de la conferencia que ofreció el pasado miércoles el socialista Óscar Puente. En ella, sostuvo el argumento de que la derecha condenó a Paco Salazar por presuntas agresiones sexuales sin juicio ni presunción de inocencia.

El diputado apuntó a que ahora, con Julio Iglesias, la derecha está pidiendo que se respete la ley y el presentador de ‘En boca de todos’ ha querido pronunciarse sobre las palabras de Óscar Puente, que dijo: “La presunción de que hoy se invoca para proteger a Julio, no existía”.

Nacho Abad reacciona a las palabras de Óscar Puente

Ante esas declaraciones del diputado socialista, Nacho Abad declara: “Es falso, es mentira. La presunción para Paco Salazar y todos es un principio irrenunciable, no podemos criticar a nadie sin juicio”, apunta.

“Lo que se critica en el caso Salazar es la inacción del PSOE, es decir, que el partido más progresista y feminista, que alardea de proteger a las mujeres, sabía de las denuncias por acoso sexual de Salazar y no hizo nada”, señala el presentador.

En concreto, Nacho Abad ha apuntado a Besteiro, líder socialista gallego: “Supo que una mujer acusaba de acoso a Tomé y no hizo nada. No denunció. Miró para otro lado. Nadie que mire hacia otro lado ante un caso de acoso sexual debería estar en política”.