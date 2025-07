Lara Guerra 07 JUL 2025 - 13:23h.

Ketty Garat muestra todos los detalles de las denuncias impuestas por mujeres a Paco Salazar

El que fuera miembro de la Ejecutiva socialista Francisco Salazar ha defendido su inocencia frente a las acusaciones de acoso por parte de varias mujeres, sin embargo no prevé volver a sus cargos en la Moncloa y en el PSOE. En este contexto, Ketty Garat, periodista de 'The Objective' comparece en el directo de 'En boca de todos' para ofrecer todos los detalles sobre las denuncias que han impuesto estas mujeres.

Ketty Garat comienza la entrevista situando los acontecimientos en el tiempo: "Pedro Sánchez lo sabía. Nos ubican que esto sucede antes de la moción de censura y antes del fichaje de Salazar como número dos en junio del 2018. En realidad lo que nos explican ese comportamiento con las mujeres, se venía produciendo desde su nombramiento como Secretario de Acción Electoral".

Ketty Garat, periodista: "El Presidente pregunta si consta algún tipo de denuncia y rebaja la acusación"

Asimismo, la periodista explica que "desde ese momento nos dicen que había una queja reiterada por parte de periodistas y esa queja se eleva a la dirección del Partido Socialista. Es Juanma Serrano el que en una reunión con otras personas del equipo le dice que esto no puede continuar y que hay que hacer algo de alguna manera. Lo que nos dicen es que el Presidente, Secretario General por aquel entonces del Partido Socialista pregunta si consta algún tipo de denuncia al respecto y rebaja la acusación que hacían en aquel momento.

Tras esto Garat continúa la conversación con los detalles sobre las presunta actitudes del político: "Esto es una calificación jurídica y a mi me consta que aquel entonces no se hablaba de acoso, son comportamientos babosos. Les ofrecía off the record en una cena, estas mujeres decían que les daba miedo quedarse a solas con él porque entraba en una cuestión que sobrepasaba el trato de un político con un periodista. Resultaba incómodo y reiterado, por ello lo elevan al Secretario General del PSOE.

Por otro lado, Nacho Abad cuestiona a la periodista si entre estas quejas se encuentra la número dos de alguna ministra, a lo que ella responde que "hay personas que quieren permanecer en el anonimato, no solo vinculadas al Gobierno sino al PSOE. Hay que respetar que ellas no quieran dar la cara por el acoso que hayan recibido".

Por último, la periodista concluye: "La información que tenemos es que Pedro Sánchez lo sabia, fue alertado de este comportamiento y pese a que consideraban que traspasaba lo aceptable nombra como número dos a Paco Salazar y prescinde de quien se lo cuenta, Juanma Serrano".