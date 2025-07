Lara Guerra 07 JUL 2025 - 11:38h.

Compartir







'En boca de todos' se desplaza hasta La Creu de Barberà, en Sabadell para hablar con Vania, una de las vecinas de la localidad que ha sufrido su punto crítico en la noche del jueves tras vivir un apuñalamiento. Durante semanas, la convivencia entre vecinos y okupas se ha vuelto insostenible debido a los continuos episodios de amenazas, robos y agresiones.

Vania no ha dudado en explicar la complicada situación por la que están pasando en La Creu de Barberà: "En primer lugar, gracias por dejarnos alzar la voz para que esto sea vial y que no nos dejen abandonados porque no podemos más. La alcaldesa nos acusa de ser bandas radicales y eso no es así; somos madres, somos tías, primos de personas que han sufrido robos. Ya está bien de decir mentiras, tuvieron que venir patrullas y la alcaldesa solo han detenido a una persona. Ha sido todo muy complicado, es imposible que solo haya un detenido".

Vania, vecina de Sabadell: "No es normal que dejen a los delincuentes 10 horas en un calabozo y luego les suelten"

Asimismo, la vecina asegura que están "muy cansados y hartos, ya está bien. Tenemos agresiones sexuales, robos masivos con mucha violencia. Dejan al señor delincuente menos de 10 horas en un calabozo pues que hacemos los padres y madres, salir a la calle a por ellos. La señora alcaldesa de Sabadell detiene a una persona cuando hay tres fugados, uno de ellos es el más agresivo".

Sobre cómo sucedió el altercado con los okupas, la afectada explica que "vimos a seis o siete padres saliendo a protestar y las personas que estamos en las terrazas nos unimos. Fue un brote espontáneo. Con lo sucedido, vinieron muchos Mossos pero no para defendernos a nosotros. Los defienden a ellos para sacarlos de aquí y meterlos en otros pueblos, lo que yo no quiero para el mío no lo quiero en otro. No queremos delincuentes que abusan de menores.

Por último, Vaina confiesa que han tenido que tomar decisiones ellos mismo ante el abandono que sufren por parte de la alcaldesa: "Hemos tomado la iniciativa porque nadie hace nada, y encima la alcaldesa dice que han hecho la desocupación, mentira lo hemos hecho nosotros. Estoy en contra de la la ocupación agresiva y de la delincuencia, hay que respetar a los vecinos y a todos".