cuatro.com 04 JUL 2025 - 13:14h.

Amenazas, peleas con el resto de inquilinos y conflictos familiares: el okupa de una vivienda de su propio padre que atemoriza a la familia

La relación entre un padre y un hijo ha quedado destruida por una vivienda okupada en Granada. José, el propietario de una vivienda de alquiler por habitaciones, está sufriendo las consecuencias de la okupación por parte de su propio hijo y su nuera.

Todo comenzó cuando la novia de su hijo necesitaba una habitación para poder vivir y José le ofrece a su nuera embarazada y a su hijo una habitación libre que tenía en el piso de su madre: “Yo, con buena voluntad, se lo presté”, explica el hombre. Desde el momento en el que entran en la vivienda, la pareja comienza a hacerle la vida imposible al resto de inquilinos, hasta que consiguen echarles.

El hijo de José aprovecha esta situación y cambia la cerradura de la vivienda. “Estoy muy preocupado. Mi madre tiene una paga pequeña y le hace falta el dinero”, afirmaba el propietario de la vivienda al hablar de la situación que está viviendo con su propio hijo y su novia como okupas de la vivienda.

“Tengo miedo de mi hijo. De que me pegue o me haga lo que sea”, reconocía el hombre contando que el joven ya le había amenazado en ocasiones anteriores.

“No hace nada por mí, y está ganando 1500€”

José ha comentado que su hijo podría pagar un alquiler, puesto que ha estado ganando 1500 euros mensuales y su novia 1100 euros al mes: “Podrían buscar un piso y no lo buscan porque no quieren y ya está. Quiere vivir del cuento”, afirmaba. El hombre ha mostrado su preocupación por cuándo dé a luz la novia de su hijo porque “ahí va a empezar el problema de verdad”.

“Mi nuera me cae mal porque ella me puso en contra y yo no les hice nada”, explicaba José. El propietario de la vivienda ve prácticamente imposible llegar a un acuerdo con el joven y lo único que quiere para poder vivir en paz es que su hijo “se vaya”.