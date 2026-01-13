Jaime Peñafiel ha intervenido en 'En boca de todos' para defender a Julio Iglesias de lo que se le acusa

Las empleadas que denuncian a Julio Iglesias hablan de Miranda Rynsburger: "Los problemas sucedían cuando ella no estaba"

Compartir







Julio Iglesias se ha convertido en noticia este martes por las denuncias de agresión sexual que han surgido contra él. Varias empleadas de sus mansiones aseguran que sufrieron presuntos abusos por parte del cantante y han querido alzar la voz en entrevistas que han visto la luz pública en un conocido medio de comunicación.

Para hablar sobre ello, en ‘En boca de todos’ hemos entrevistado a Jaime Peñafiel, amigo del cantante, que no ha dudado en explicar lo que le parecen las informaciones que se han destapado sobre el que es su padrino: “He vivido con él mucho tiempo y muchos años”, decía, nada más intervenir en el espacio de Nacho Abad.

Jaime Peñafiel defiende a Julio Iglesias

En su entrevista en el programa de Cuatro, el periodista se ha mostrado del lado de su amigo: “Es todo mentira, nunca ha tenido necesidad de abusar de las mujeres porque siempre ha tenido mujeres a su disposición”, decía. “Lo que cuentan esas individuas es absolutamente mentira. Yo lo conozco como a un hermano”, añadía.

“Es mi padrino, es mi hermano, es una persona con la que he vivido en su casa y ni una vez se le ha denunciado por abuso. Siempre ha tenido varias novias, ha sido un mujeriego”, apuntaba. “Trataba muy bien al servicio y las chicas iban bien vestidas, correctamente, con uniforme”, declaraba.

“No sé quién se ha sacado esto a esta altura de la vida de Julio y que cargue contra él con esas infamias. Yo lo conozco íntimamente, he estado en Las Bahamas y en Miami viviendo con mi mujer”, apuntaba, asegurando que él nunca ha vivido nada de lo que se dice.

Para terminar, Jaime Peñafiel ha pronunciado unas palabras que no han tardado en ser tachadas de desafortunadas por algunos colaboradores de ‘En boca de todos’: “Cuando digo que esto no es la verdad, lo que digo yo va a misa… Y lo que dicen estas miserables son canalladas”, decía.