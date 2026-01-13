Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su apoyo público a Julio Iglesias, denunciado por presuntas agresiones sexuales

Más Madrid ha pedido a Isabel Díaz Ayuso que le quite la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias. ¿El motivo? El escándalo que se ha destapado este mismo martes y que en el que se ha señalado al cantante por supuestas agresiones sexuales a algunas de las empleadas que trabajaban en sus mansiones.

Ante esa petición, la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid no se ha hecho esperar y ha lanzado una publicación en sus redes sociales: “Las mujeres violadas y atacas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”, decía ella.

Ione Belarra responde a Isabel Díaz Ayuso

‘En boca de todos’ ha entrevistado a Ione Belarra, secretaria general de Podemos, para preguntarle por esa respuesta de Isabel Díaz Ayuso: “Me parece que es cómplice de la violencia sexual a las mujeres. Con declaraciones como esta contribuye a la impunidad de los agresores”.

“Está haciendo de España un país más inseguro para las mujeres (..) Hay que mandar el mensaje correcto a la sociedad y es que no va a quedar ningún agresor sin señalar y que tiene que haber justicia y acompañamiento a las víctimas”, declaraba la representante del partido de izquierdas.

Para terminar su opinión sobre el posicionamiento de Isabel Díaz Ayuso del lado de Julio Iglesias, la entrevistada ha declarado: “Está siendo cómplice de violencia sexual. Tenemos dos testimonios de agresión sexual y esclavitud y ella dice que lo va a amparar”, declaraba.

“Hay que quitarla ya de la Comunidad de Madrid. No solo es una corrupta que vive en un piso pagado con dinero negro, sino que es cómplice de la violencia sexual que viven las madrileñas cada día. Es la peor representante que puede tener la ciudadanía y las mujeres madrileñas”.