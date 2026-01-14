Paloma Barrientos: "Julio Iglesias y su familia estaban al tanto de que esto iba a salir"

Paloma Barrientos ha intervenido en 'En boca de todos' y ha hablado sobre Julio Iglesias

Paloma Barrientos ha intervenido en ‘En boca de todos’ para hablar del escándalo que salpica a Julio Iglesias. Varias empleadas de sus mansiones han denunciado agresiones sexuales y la periodista ha aportado algunos datos muy valiosos que ayudan a conocer más detalles del que es uno de los casos más noticiosos del momento.

La colaboradora del programa Fiesta de Telecinco ha asegurado que ha podido hablar con algunas personas cercanas al cantante: “Llamé al entorno (..) Hay un pacto de silencio. Absolutamente nada que decir y nada que hablar. Es una situación absolutamente difícil y trágica”, decía.

La periodista ha explicado en el programa de Nacho Abad que ha viajado con Julio Iglesias en varias ocasiones y que ella nunca vio nada extraño: “Conmigo fue siempre correcto”, declaraba Paloma Barrientos, asegurando que gran parte de “culpa” del comportamiento del artista la ha tenido el público que ha apoyado las actitudes de él.

“Nos hemos reído con comentarios de él, de situaciones de machirulo, de cómo besaba a las presentadoras y que hacía cierta gracia”. De esto último, de los besos del artista a personalidades de la televisión, Paloma Barrientos ha declarado: “Era una agresión en toda regla”.

El entorno de Julio Iglesias sabía que la polémica iba a estallar

Paloma Barrientos, que ha podido hablar con los compañeros que han investigado la trama, ha explicado que el entorno del artista sabía que esto le venía encima al artista: “Estaba al tanto de que esto iba a suceder, fácil, desde hace un mes o más”, explicaba la periodista. “La familia, Julio y su entorno estaban al tanto de esto”, añadía.

Sobre si el artista pudiera haber ofrecido dinero para que se le exculpara, la tertuliana declara: “Esto ya no se puede hacer. Hace años se podía, ahora no, puede haber mandado un burofax, pero eso (sobornar) ya no es posible”.