¿Qué recorrido judicial tienen las acusaciones contra Julio Iglesias?

Daniel Montero 13 ENE 2026 - 21:15h.

Es importante destacar que hablamos de hechos ocurridos presuntamente en 2021, así que no estarían prescritos.

El 'caso Julio Iglesias' también sirve para enfrentar a la clase política

El relato de las dos mujeres que acusan de abusos sexuales a Julio Iglesias ya está en la Audiencia Nacional. Dani Montero, jefe de Investigación de Noticias Cuatro ¿Qué recorrido judicial puede tener este caso?

Las acusaciones son gravísimas, así que de una forma u otra se verá en los tribunales. Es importante destacar que hablamos de hechos ocurridos presuntamente en 2021, así que no estarían prescritos y los abogados que asisten a las víctimas han tenido una estrategia inteligente: que el caso no sea juzgado en República Dominicana si no en España. Por eso ha caído en la Audiencia Nacional, donde tenemos como teniente fiscal a Marta Durantez Gil, que ya dejó clara su postura a favor de que las víctimas no tienen que ser heroínas en el caso de Jenifer Hermoso. La Audiencia Nacional puede investigar el caso siempre que no esté siendo investigado por otra jurisdicción por eso se presenta aquí. Un termómetro puede ser que se pidan medidas urgentes de protección a las presuntas víctimas. Otra cuestión importante es que la denuncia habla de una presunta organización criminal, y la Audiencia Nacional está especializada en este tipo de delitos.

¿Es sólida la investigación de los compañeros de Eldiario.es y Univisión?

Efectivamente, la investigación viene avalada por los compañeros de Eldiario.es y de Univisión, donde destaca la figura de Gerardo Reyes, ganador de un Pulitzer, un Maria Moors Cabot de la Universidad de Columbia, dos Emmys y un Ortega y Gasset, entre otros. Es el director y fundador del equipo de Univision Investiga del departamento de Noticias de la Cadena Univision.

En su trayectoria ha cubierto temas de narcotráfico, así como escándalos financieros y de corrupción en América Latina. Además, bajo su dirección, la unidad de investigación de la cadena ha recibido importantes reconocimientos. Anteriormente, había trabajado para el The Miami Herald, El Nuevo Herald, The Miami Herald y el Tiempo de Colombia.

El contenido de los reportajes muestra los elementos periféricos, es decir, tu no puedes verificar lo que ha ocurrido entre dos personas en el interior de una habitación, pero sí puedes verificar si todos los elementos que están alrededor confirman o desmienten los hechos. Dos elementos clave es que una de las víctimas ha estado en tratamiento psicológico tras los hechos -los investigadores han tenido acceso a los documentos que lo demuestran-. Otro elemento es la documentación que existiría de que dentro de esas viviendas se las obligaba a hacerse análisis de ETS y dar los resultados a las manos derechas de Julio Iglesias.

¿Por qué Julio Iglesias permanece callado?

Es lógico. Cualquier declaración pública puede modificar el escenario de defensa que tenga. Estamos hablando de presuntos delitos gravísimos. Puede guardar silencio y dentro de una perspectiva judicial se entiende, pero eso genera una burbuja que no se va a pinchar y la gente no va a olvidar.