Las denuncias por agresión sexual a Julio Iglesias continúa trayendo cola y aportando nuevos datos y testimonios. 'En boca de todos' entrevista a Deisi Nunes, expareja del cantante que mantuvo una relación de ocho meses en el año 1986, después de que ella se proclamase Miss Brasil. La brasileña no duda en defender al artista y asegurar que ella nunca ha vivido nada de lo que denuncian otras mujeres.

"Me llevé mucha sorpresa con todas las noticias que oí porque Julio siempre fue un hombre muy cortés. Me sorprenden mucho tales acusaciones. Siempre fue un galán y siempre ha tenido muchas mujeres alrededor. Es curioso, algo que me choca, me extraña, esas noticias de abuso que salen ahora, no entiendo el por qué de esas denuncias", son parte de las palabras de Deisi para el programa presentado por Nacho Abad.

¿Sabe Deisi algo del comportamiento de Julio que pueda aportar algo de luz a todo este revuelo? ¿Entiende por qué ha sido denunciado? "No lo sé, la verdad. No consigo entender esas denuncias. Muchas veces, tal vez él ha sido un poco más intenso", considera, pero Nacho Abad le especifica no no se trata de gestos, sino de cosas peores, más graves y delictivas. "Puede ser, pero me resulta extraño", añade la entrevistada.

"Conmigo y con todas las personas con las que he convivido, sé que fue muy cortés, muy delicado", insiste Deisi. Además, asegura que Julio Iglesias, ante sus ojos, siempre se ha portado bien con el servicio, que tiene (o tenía, al menos, por aquel entonces) contratados tanto a hombres como mujeres y que no todas eran guapas. Termina asegurando que con ella no se comportó de manera controladora y que descubre en directo que podría haberle sido infiel.