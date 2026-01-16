Pablo Echenique reacciona a la polémica chirigota "inspirada" en Stephen Hawking: "Me he sentido..."
Se trata de una parodia reivindicativa que hace un llamamiento a la inclusión
La chirigota donará todas las sillas eléctricas al terminar el certamen
'Una chirigota en teoría', ese es el nombre de la chirigota inspirada en el científico Stephen Hawking, que está cargada de ironía y reivindicación y que se ha convertido en tema de conversación en los últimos días.
En silla de ruedas, y perfectamente caracterizados del físico Stephen Hawking, los integrantes de esta chirigota gaditana han puesto al público del famoso teatro Falla de Cádiz en pie tras meses de ensayo que, sin duda, han dado el fruto pretendido.
Pese a que aparentemente puede llamar la atención, lo cierto es que estamos ante una parodia reivindicativa que hace un llamamiento a la inclusión y recuerda la fortaleza de los enfermos de ELA, tal y como ellos mismos han expresado. Como gesto benéfico, y tras los carnavales, la chirigota donará todas las sillas eléctricas utilizadas para su número a una asociación encargada de apoyar a personas con discapacidad.
Pablo Echenique, presente en 'Todo es mentira', no solo ha aceptado de buena gana el humor de este grupo gaditano, si no que ha confesado sentirse orgulloso de haber sido en ocasiones él mismo protagonista de este tipo de actuaciones:
"Las chirigotas de Cádiz son patrimonio cultural de la humanidad y lo digo sin ningún tipo de coña. Además, Stephen Hawking tenía bastante sentido del humor, ya sabéis que yo también lo tengo y por lo tanto a mí esta chirigota me encanta, estoy seguro de que a él también le habría encantado (...) No me he sentido ni mínimamente ofendido, al revés, cuando me nombran en las chirigotas, que alguna vez ha ocurrido, me encanta, aunque sea para golpear, es un honor".
El autor de la comentada chirigota entra en 'TEM'
'Todo es mentira' se ha puesto en contacto con Miguel Ángel Llul, autor de la comentada chirigota, para conocer de primera mano cómo se ha
"Sabíamos de antemano que era un tema delicado, pero lo queríamos utilizar para dar visibilidad a una enfermedad como es la ELA, rozando el humor negro como somos nosotros, pero de momento no hemos recibido ningún cate. Me emocionó mucho que me escribió gente por privado con familiares con ELA dándonos las gracias por darle visibilidad a este problema".