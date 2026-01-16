La Casa Blanca ha celebrado la bajada del precio de la gasolina en Estados Unidos con la icónica canción de Daddy Yankee

Hace tan solo unos días la Casa Blanca anunciaba la disminución del precio del combustible en Estados Unidos. El equipo de comunicación del Presidente Trump informaba de la noticia a través de sus perfiles en redes sociales con un surrealista vídeo a ritmo de 'Dame más gasolina', la icónica canción del puertorriqueño Daddy Yankee.

La gasolina, por debajo del dólar el litro

El vídeo, que en las primeras horas acumuló más de 10 millones de visualizaciones, muestra a un triunfal Donald Trump celebrando que el combustible se ha colocado por debajo de los tres dólares por galón, la medida que se utiliza en el país norteamericano y que equivale a casi cuatro litros.

Además, en el vídeo se muestran frases que hacen referencia al nuevo coste del crudo: "Promesas hechas, promesas cumplidas. 43 estados de EE. UU. con precios de la gasolina por debajo de los 3 dólares el galón".

Disparidad de reacciones por el vídeo promocional

Pero como suele suceder con este tipo de anuncios, la publicación ha generado controversia de todo tipo. Por un lado, hay quienes apoyan la forma creativa de comunicar el anuncio con comentarios como "Súbanle el sueldo a marketing". Por otra parte, los detractores hasta llegan a dudar de que se trate de la verdadera cuenta de la Casa Blanca: "No puede ser la cuenta verificada"; "¿Es real?".