"Una chirigota en teoría", inspirada en Stephen Hawking, arrasa y recuerda a los enfermos de ELA

'Una chirigota en teoría'. Así se llama esta chirigota que se inspira en el ciéntífico stephen Hawking y que está cargada de ironía y reivindicación. Hay que ser valientes a la vez que ingeniosos para presentarse al carnaval así, con un alegato a la lucha contra la ELA.

En silla de ruedas y perfectamente caracterizados del físico Stephen Hawking, los integrantes de este chirigora han puesto al público en pie en el famoso teatro Falla de Cádiz. Meses de ensayo que han dado su fruto en la cuarta sesión del concurso de agrupaciones carnavalescas.

Una parodia reivindicativa y solidaria

Estamos ante una parodia reivindicativa que hace un llamamiento a la inclusión y recuerda la fortaleza de los enfermos de ELA. Una actuación brillante y arriesgada que juega con la ironía y el humor negro.

Como gesto benéfico la chirigota donará todas las sillas eléctricas al terminar el certamen.

Una agrupación con muchos años de experiencia que cada año se renueva para seguir contando historias. Y que esta vez, vistas las reacciones, ha acertado de lleno.