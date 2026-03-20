Lara Guerra 20 MAR 2026 - 19:05h.

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Narcís Poch, agricultor, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para hablar sobre las medidas anticrisis que quiere plantear el Gobierno de España para paliar las consecuencias de la guerra.

En primer lugar, Laila Jiménez le pide una valoración sobre las medidas y de qué manera puede favorecerle a su sector. El agricultor confiesa que "no creo que solucionen las medidas nada, son una tirita. Hay que ver la parte de los fertilizantes que van a hacer el Gobierno porque nos acercamos al verano y necesitamos más. Es el año que más se consume energía en agricultura y la ayuda al gasóleo puede representar una representa una primera ayuda para algunas empresas, pero si tenemos en cuenta que ha subido más de 50 céntimos en 15 días pues 20 céntimos palian un 20% del sobrecoste que va a suponer esto

Lo que es seguro que todas las consecuencias que están influyendo en la agricultura son las que mas están subiendo y eso va a derivar en subida del precio en el producto final. El consumidor puede acabar pagando más por el pan, la fruta y por todo; el precio del nitrógeno casi se ha doblado y esto hará que las consecuencias de la guerra las tenga que pagar directamente el agricultor.

Ante estas palabras, Esperanza Aguirre se sitúa por completo en la defensa de Poch y deja claro que la situación es muy fácil: "Si el IVA lo dejan en el 10 y resulta que ha subido 50 céntimos, ¿Por qué no quitan el IVA como han hecho otros países? Porque prefieren seguir forrándose a recaudar, porque han conseguido 36 millones más, es facilísima la solución. Esto es alucinante, la solución es quitar los impuestos".