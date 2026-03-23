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La semana pasada el presentador de 'Todo es mentira' avanzaba que el programa de hoy estaría encabezado por Laila Jiménez porque Risto Mejide tenía un compromiso al que acudir en el Congreso de los Diputados, sin desvelar cuál era el motivo de su visita al hemiciclo.

Hoy Risto Mejide ha conectado en directo con el programa para contar que, como embajador de la campaña '12 meses, 12 causas', de Mediaset España, recibirá el 'Premio amigo del Autismo': "Es un honor estar aquí por esta iniciativa y todos los compañeros que han participado. Es un premio que me hace especial ilusión", comenzaba.

"Una de las obligaciones que tenemos como medio es visibilizar cuestiones que son importantes", afirmaba Risto. Más de 500.000 familias en España conviven con personas del espectro autista, por lo que es necesario dar voz a este tipo de realidades que conviven en nuestro entorno. Asimismo, ha reconocido la importancia que tiene que se celebre en el Congreso para "normalizar, visibilizar y dotar de recursos" y "recordárselo a nuestros políticos".

Risto Mejide: "La normalidad es que todos seamos distintos"

El presentador ha compartido su experiencia en la grabación de la campaña y lo que aprendió de ellos: "Aprendes muchísimas cosas, aprendes que son personas diferentes, pero es que todos somos diferentes. Lo bonito de estas campañas es que nos recuerdan que no seamos todos iguales. La normalidad es que todos seamos distintos", respondía.

Para finalizar, Risto ha querido reivindicar la igualdad de oportunidades laborales y sociales para las personas con trastorno del espectro autista: "Son exactamente igual que nosotros, solo que conviven con una neurodivergencia. Hay que darle ese ánimo, ese empuje. Tenemos que poner nuestros medios a su disposición y estoy muy orgulloso", concluía en su conexión antes de recibir el premio.

Durante la entrega de premios, Risto Mejide protagonizó un discurso reivindicativo acompañado de Carlos, un joven con trastorno del espectro autista que participó en la campaña junto al presentador. Ambos agradecieron el galardón y lanzaron un mensaje claro: "Lo que no se ve, no existe".