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El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, ha salido al paso de la polémica generada tras un titular en el que se afirmaba que la formación morada condicionaba su apoyo a las ayudas anticrisis a la salida de España de la OTAN. Según ha aclarado el dirigente, esa interpretación “no se corresponde” con las declaraciones reales.

Echenique ha asegurado en 'Todo es mentira' que revisó las palabras de Irene Montero y sostiene que, aunque la ministra mencionó la posición histórica de Podemos respecto a la OTAN, “en ningún momento se planteó como condición” para aprobar el Real Decreto de medidas económicas: “El titular sorprende porque no refleja lo que realmente dijo”, ha explicado, subrayando que la salida de la OTAN y el paquete anticrisis “son cuestiones de dimensión completamente distinta”.

La posición de Podemos ante las medidas anticrisis

Además, el dirigente ha desvelado el sentido del voto de Podemos tras analizar el contenido del decreto: la formación optará por la abstención. Según Echenique, consideran que las medidas son “insuficientes”, especialmente en lo relativo al control de precios.

Entre sus propuestas, Podemos reclama medidas más contundentes como topes al precio de la energía y los combustibles, más allá de la rebaja del IVA. Aun así, justifican la abstención como una posición “responsable” en el actual contexto económico.

"No ha sido determinante"

Echenique también ha reiterado que la salida de España de la OTAN forma parte del ideario del partido desde hace tiempo. En esa línea, tanto él como Montero han defendido en varias ocasiones el abandono de la alianza militar y el fin de la presencia de tropas estadounidenses en bases como Rota y Morón. No obstante, insiste en que esta postura “no ha sido determinante” en la decisión sobre el decreto anticrisis, cerrando así la polémica generada en torno al supuesto condicionamiento político.