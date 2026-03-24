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Risto Mejide se encontraba preguntándole a sus invitados en 'Todo es mentira' qué sospechas tenían sobre quienes podían ser los pasajeros de los aviones que han pasado por Rota y que se dirigen a la zona del conflicto en Oriente Medio cuando llegaba el turno de Juan Luis Cano.

Sin embargo, lejos de opinar sobre el tema, aprovecha este momento para denunciar lo que le acaba de suceder: "Ha habido un... No sé cómo llamarlo pero esto es muy grave". Y es que el periodista se ha topado con un objeto en su café que le muestra al presentador, quien asombrado le pregunta: "¡¿En serio?!".

La justificación de Margallo

"Ha sido Margallo que lo acaba de confesar en público. Esto está pasando", se ríe Juan Luis Cano. El exeurodiputado le agarraba su bebida y aseguraba que lo hizo porque ya se lo había terminado, un hecho que desmiente: "Estaba a la mitad. Me ha intoxicado. Que me traigan algo que me he intoxicado, seguro".

Y es que el colaborador se ha equivocado y, pensando que era el suyo, ha decidido tirarlo en el vaso presuntamente vacío: "Juan Luis, yo nunca te haría eso". No obstante, para el periodista hay algo más grave: "¿Cómo no lo he notado en el sabor? ¡Lo he apurado!".