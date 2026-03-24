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El programa de 'Todo es mentira' conecta con Susana Díaz para mostrarle la última polémica: Las palabras de Jorge Azcón, presidente de Aragón, sobre Pilar Alegría y María Jesús Montero en las que les compara físicamente.

"Me parece vergonzoso que las mujeres en política tengamos que seguir aguantando los comentarios machistas del machirulo de turno y lo que espero es que cuanto antes se disculpe y si no que el presidente de la Junta le exija que se disculpe", reacciona la senadora socialista, quien también tendría la misma opinión si fuera una política de derechas u otra ideología, asegura.

Y es que para la colaboradora es esencial diferenciar un comentario cuando se hace bromeando y con cariño y este tipo de comentarios: "Me parece vergonzoso".

La reacción de Óscar Puente, también criticada

Por el momento, el presidente de Aragón no se ha pronunciado pero sí lo han hecho la vicepresidenta del Gobierno y Pilar Alegría. También lo ha hecho Óscar Puente, quien ha preguntado a través de su perfil social en 'X' si estas declaraciones han sido antes o después del sol y sombra y el faria, algo que también ha sido criticado: "Sobra testosterona en este país".