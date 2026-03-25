Lara Guerra 25 MAR 2026 - 17:12h.

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Osvaldo Canales, periodista en Irán, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para detallar cómo se encuentra la situación después de que Irán informe de un ataque aéreo sobre Teherán.

En primer lugar, Canales explica que "pensamos en cómo se está viendo desde fuera y no podemos llamarlo normalidad, pero hay que decir que las cosas están funcionando en la vida cívica a medias, porque estamos dentro de un conflicto en lo que significan bombardeos a diario. Las calles están bien vacías pero tenemos posibilidad de ir a lugares de primera necesidad y resguardarte

Por otro lado, Risto Mejide le menciona que a través de un medio de Irán se ha informado de un ataque nuevo en Teherán, a lo que le pregunta a Canales si le consta el número de bajas. En este momento, Olvaldo retoma una mirada seria y comenta: "Espero que podáis escucharme bien. Hay 4 millones de voluntarios con los rescatistas, con la media Luna Roja. Cuando hablamos de bombardeos, yo estoy en el departamento pero, aquí escuchas en la tarde noche y los primeros días llegaron a un kilómetro de aquí. Sientes el ruido de los aviones pasar en la noche".

Osvaldo Canales, sobre el ataque aéreo: "La información que llega a la población en estos momentos es sobre ataques internos"

Por último, el periodista asegura que "los bombardeos son en la capital y hay muchísimos menores, el menor de ellos tenía 3 años. Vimos el caso de una niña de 4 años en la que toda su familia murió y tuvimos que rescatarla de los escombros; eso es lo que estamos viviendo también...hacia donde van los objetivos de los ataques. La información que se le da a la población en estos momentos sobre el conflicto es referido a los ataques internos. Los medios de comunicación tenemos acceso a internet también para informar a través de las redes sociales".