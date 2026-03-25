Lara Guerra 25 MAR 2026 - 18:52h.

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Susana Díaz, comparece en el directo de 'Todo es mentira' y se pronuncia sobre las disculpas del presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, por haber hecho un comentario sobre el físico de Pilar Alegría y Montero.

Pese a las disculpas del presidente en funciones de Aragón, Susana Díaz se ha mostrado en desacuerdo: "Yo le diría que las mujeres ya estamos cansadas de esto, pero las mujeres además de todos los colores políticos. Estamos cansadas de que haya machirulos de estos, de que nos hagan permanentemente chistes y mofas sobre nuestro físico. La gente no espera de su dirigente o de su política, su físico, sino lo que pueda aportar".

Esto es la gota que colma el vaso de muchos comentarios machistas a lo largo de los últimos años; y este hombre viene a hacer lo mismo. Las disculpas que ha pedido hoy no son disculpas, son querer volver a atacar en este caso a María Jesús con aquel comentario sobre Tellado que yo no lo veo de verdad que sea tan ofensivo como el pretende", detalla

Xavier García Albiol: "En sus declaraciones ha dicho muy clarito que se ha equivocado"

Creo que es hora ya de plantarnos ante los machismos dentro de nuestras organizaciones", a lo que Albiol confiesa que "estoy de acuerdo en parte con lo que dices pero, ha declarado hoy que se ha equivocado y lo ha dicho clarito. A partir de aquí...yo he visto unas declaraciones que ha lo ha dicho". Sin embargo, Susana asegura que "si hubiera dicho solo que se ha equivocado yo diría 'chapó', pero no decir que se ha equivocado a medias porque ella le dijo a Tellado que le faltaban cuatro pelos". Asimismo, Xavier reitera en que Azcón habría emitido un tweet donde ha puesto de nuevo que se ha equivocado.