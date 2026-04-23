La actriz asegura que la denuncia es nula y ha contratado a una abogada de Podemos experta en violencia de género

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Veinticuatro horas antes de su nueva citación ante el juez, la actriz Elisa Mouliaá ha conectado en directo con David Aleman en ‘En boca de todos’ para explicar su verdad y los motivos que la llevan a no acudir a declarar ante el juez por la querella de calumnias que le interpuso Iñigo Errejón. La actriz asegura estar siendo víctima de “violencia institucional” y ha contratado a una nueva abogada experta en violencia de género, que ya trabajó con Pablo Iglesias.

David Alemán ha querido saber por qué había decidido cambiar de abogado y dejar de contar con los servicios de Alfredo Arrién Paredes: “Estaba disgustada, no habíamos llegado a un buen entendimiento. Me puse a buscar y encontré a esta abogada que me parece brillante. Tiene una perspectiva en violencia de género que creo que es muy importante en mi caso”.

La actriz ha asegurado que el enfoque de Arrién no se ajustaba al suyo en la querella por calumnias interpuesta por Iñigo Errejón: “No llevábamos el mismo enfoque en la denuncia de calumnias. Yo creo que no debería haberse llevado a trámite porque el auto aclara lo que la denuncia pretende. Yo no había cometido ningún delito ni él tampoco”.

Respecto a cómo conocía su nueva letrada, Mouliaá ha explicado que tienen contactos en común: “Sí, a raíz de contactos que tenemos en común. Necesito a una mujer experta en violencia de género porque yo estoy viviendo violencia institucional por haber denunciado al sistema…”.

Elisa Mouliaá ha asegurado que no va a ir a declarar porque la denuncia es nula: “Yo no tengo que ir a declarar, esta denuncia es nula… Yo no voy a ir a declarar a una denuncia que se tiene que archivar… Se está saltando al anterior juez, se está saltando al juez Carretero… Es una denuncia nula, para acorralar a la víctima”. Una opinión ante la que Carlos Segarra le ha recomendado que deje a todos los abogados y que se represente así misma, algo que es imposible en nuestro país: “Estás profundamente equivocada y si no acudes ante el juez te van a acusar de desobediencia…”.

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La actriz se ha molestado porque asegura sentirse víctima del sistema: “Tratan de acorralar a una mujer para que no se atrevan a denunciar… Esto se llama domesticación”, y ha acusado al expolicía de machismo: “Esto es machismo, caballero… Hay un auto del juez Carretero diciendo que no hay denuncia por ninguna de las partes”.

Elisa Mouliaá: “No puedes poner a declarar a las víctimas el mismo día y a la misma hora que el agresor"

Además, ha denunciado públicamente que: “No puedes poner a declarar a las víctimas el mismo día y a la misma hora que el agresor… Cómo no se archive yo voy a poner una denuncia por violencia institucional… Tengo este altavoz para denunciar lo que se hace con todas las víctimas…”.

Desde la mesa de debate de ‘En boca de todos’ le han preguntado si había sido su nueva abogada la que le había recomendado no ir a declarar o si se estaba refugiando en su derecho de no declarar por estar de baja, pero Mouliaá ha tenido muy claro que el procedimiento tiene que ser anulado: “No voy a ir a nada que sea ilegal, esa causa no debería haberse admitido a trámite… Estoy de baja desde el día 3 tomando medicación por ansiedad porque es tremendo lo que se hace con la víctima… Mi abogada me ha dicho que esto es un castigo que te ha puesto el sistema por denunciar a un poderoso… Me dais voz para defenderme de los ataques”.

Elisa Mouliaá, tras no acudir al juzgado: "El único que lo dilata todo es Errejón. Yo estoy de baja por ansiedad, no puedo más"

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