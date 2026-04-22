Las imágenes muestran la violencia con la que perpetraba los robos a ancianos indefensos

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Tras meses de violentos robos, el ladrón que tenía atemorizados a los ancianos de la localidad de Cabezo de Torres (Murcia) ha sido detenido. Seguía a ancianos hasta sus viviendas y antes de que entraran, les robaba con violencia. Llegó a robar la recaudación de una asociación contra el cáncer.

Ana Puertas se ha desplazado hasta el municipio de Cabezo de Torres (Murcia) para conocer los detalles de la detención del ladrón del portal. Un joven delincuente que se dedicaba a robar con violencia a ancianos cuando llegaban a sus casas. Las imágenes hablan por si sola y muestran como por la espalda y sin piedad, el ladrón intentaba hacerse con el botín sin importarle las lesiones que sufrieran sus víctimas.

Isabel, una de las víctimas del ladrón, ha participado en directo en ‘En boca de todos’ y le ha explicado a Nacho Abad cómo fue su robo. Un robo en el que le quitó 10€ y una barra de pan: “Iba a entrar en mi casa, abrí, la puerta, entré. La puerta no se cerró del todo y entró detrás de mí… Cuando fui a salir del ascensor me agarró del bolso y se lo llevó”. Asegura que la policía le dijo que había tenido mucha suerte: “Isabel, ha tenido usted suerte, el susto no se lo va a quitar nadie, pero si la llega a tirar en el ascensor, eso sí que hubiera sido grave”.

Hasta el momento de la detención se tenían constancia de tres delitos de robo con violencia y un robo en un local en el que se llevo la recaudación de una Asociación contra el cáncer.

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