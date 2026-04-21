Pablo Fernández, secretario general de Podemos niega que se vaya a regularizar a los presos extranjeros: “No se va a regularizar a una persona inmigrante que tenga antecedentes penales y eso es así”

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Con la circular que el Ministerio del Interior ha enviado a las prisiones españolas en la mano, Nacho Abad ha conectado en directo con Pablo Fernández, secretario general de Podemos, quién en el programa anterior de ‘En boca de todos’ aseguró que la información sobre la regularización de presos extranjeros emitida por ‘El Español’ era falsa. Una opinión sobre la que se ha mantenido analizando la circular.

El Gobierno insta a las cárceles a la regularización de presos extranjeros, es el titular que ha dado luz verde a la polémica y que se basa en una circular en la que se pide agilizar la información facilitada a los presos extranjeros en proceso de regularización. Una información ante la que Nacho Abad ha conectado en directo con el secretario general de Podemos esperando que reconociera que estaba equivocado.

Sin embargo, Pablo Fernández ha explicado que la información estaba manipulada y que en ningún caso el Gobierno va a regularizar a ningún extranjero con antecedentes penales: “Por partes, si me dejas hablar… Punto uno, en el vídeo habéis quitado mi respuesta… Punto dos, me reafirmo, el titular de ‘El Español’ es manipulador y torticero… No es así, no se facilita. Lo único que dice es que se informa a la gente… Una cosa es facilitar la documentación y otra es facilitar la regularización… Las cárceles no tramitan nada, por tanto, tú como ‘El Español’ estáis manipulando esta información… No se va a regularizar a una persona inmigrante que tenga antecedentes penales y eso es así, siento que a ti te duela, pero eso es así”.

Fernández no ha encontrado motivo para pedir disculpas por su opinión: “Un día que me comí un bulo, pedí en directo en tu programa, pero ahora no tengo que pedir perdón porque es un titular torticero y manipulador, las cárceles no hacen nada…”.

Nacho Abad ha querido saber por qué pensaba que les iban a informar si no se les podía regularizar y Pablo ha sido claro: “Puede que haya gente que esté en prisión preventiva y que finalmente no es condenada”.

Arturo Criado, subdirector de ‘El Español’, también ha conectado en directo con ‘En boca de todos’ y Pablo Fernández le ha dado su opinión sin titubear: “Manipulador, el titular es torticero y manipulador…”. Algo ante lo que el periodista ha respondido con un: “Todo el que no piensa como ellos es un manipulador y un fascista”.

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