Una víctima de okupación, contundente ante la petición de Podemos: “No son personas vulnerables, son okupas”

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Podemos ha pedido que no se utilice el término “okupas” para referirse a las personas que están asentadas en un edificio público de Palma de Mallorca y que se las denomine como personas vulnerables.

‘En boca de todos’ habla con Vicenta, víctima de okupación, sobre esta petición: “He sido víctima de okupas y no son personas vulnerables, son okupas. Quien quiera una casa que se la compre y, si no tiene otra solución, que se la busque. Que se busquen un trabajo, porque es muy bonito estar de fiesta y no pagar una casa".

Vicenta: " Mi okupa tenía un negocio redondo: alquilaba las camas, empadronaba a gente de fuera y todo"

Además, Vicenta explica el negocio que, según denuncia, tenía la persona que ocupó su vivienda: “Esto es un problema del Gobierno, no de los ciudadanos. Yo soy una persona vulnerable, con tres personas con minusvalía en casa, y me han okupado. Mi okupa tenía un negocio redondo: alquilaba las camas, empadronaba a gente de fuera y todo”.

Vicenta añade que, cuando intentó alquilar la vivienda, sufrió una suplantación de identidad: “Me hicieron una suplantación de identidad. Ella no estaba legalizada y me dio los papeles de otra amiga suya y, como iba con mascarilla, no se le podía identificar bien”.