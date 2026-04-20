Alfonso Serrano, sobre los cánticos de Carlos Baute contra Delcy Rodríguez: “Es fruto del fervor del momento”

El secretario general del PP de Madrid resta importancia a los cánticos

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Carlos Baute participó en un acto de María Corina Machado en pleno centro de Madrid y, en un momento del evento, comenzó a cantar “Fuera la mona”, un cántico en contra de Delcy Rodríguez, por el que más tarde la Embajada de Venezuela pidió perdón.

‘En boca de todos’ habla con Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, sobre los cánticos de Carlos Baute: “Lo he visto hoy en las noticias. Desconozco si entre los venezolanos tiene otro tipo de connotación. Creo que, al final, cuando uno se expresa desde las vísceras contra alguien que considera un dictador, no sé cuántos calificativos se le pueden poner. Es fruto del fervor del momento, pero nada puede ocultar cuál es la realidad”.

Alfonso Serrano: "María Corina ha recibido el cariño de miles de venezolanos que han tenido que salir de su país"

Alfonso Serrano añade sobre la visita de María Corina Machado: “María Corina ha recibido el cariño de miles de venezolanos que han tenido que salir de su país porque esa señora quería acabar con ellos, y eso es realmente importante".

Además, aclara si pudo hablar con ella: “Tuve la oportunidad de saludarla el sábado antes del acto y fue un auténtico orgullo. Desde el PP de Madrid hemos estado muy involucrados en todo este proceso. Fui parte de la delegación que intentó cubrir esas elecciones en Venezuela, pero Delcy y el régimen de Maduro nos echaron del país".