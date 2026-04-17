El presentador responde a la acusación del actor de no respetar su presunción de inocencia en su proceso judicial contra su expareja, Silvia Bronchalo

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En presencia del juez y a la salida de la vista oral de la demanda por maltrato psicológico que le presentó su expareja Silvia Bronchalo, el actor Rodolfo Sancho ha denunciado públicamente el trato recibido por una parte de la prensa y ha acusado directamente a Nacho Abad, presentador de ‘En boca de todos’, de no respetar su presunción de inocencia ante tales acusaciones.

Tras explicar cómo sucedieron los hechos y poner en contexto las palabras del actor, recién salido de una vista en la que gran parte de las acusaciones vértidas sobre su persona han sido rechazadas a trámite, Nacho Abad ha querido responderle y ha sacado a la luz la demanda que Sancho le ha interpuesto por realizar su trabajo.

“Estoy aquí por un único mensaje de WhatsApp que os voy a repetir: ‘Esto nunca te lo ha dicho nadie, pero yo te lo voy a decir ‘Tienes bipolaridad y tiene tratamiento”… Defiendo y defenderé siempre que este mensaje es claramente un consejo si yo hubiera querido insultarle le hubiera dicho otra cosa como ‘eres una loca de mierda’… Esos mensajes por los que se me acusan no han aparecido…”, ha comenzado a explicar Rodolfo Sancho ante los medios de comunicación a la salida de la vista oral, al mismo tiempo que aseguraba que llevaba más de dos años siendo acusado de violencia de género y maltrato psicológico continuado, por lo que considera que merece unas disculpas.

En mitad de este argumento, ha hecho mención al presentador, quién ha querido que viéramos de nuevo cómo trató la información de que Silvia Bronchalo había denunciado al padre de su hijo por maltrato psicológico: “Pillé yo también y se dirige a mí en estos términos: ‘He tenido que estar dos años o dos años y pico aguantando que una parte de la prensa… Me parece muy doloroso que la prensa no respete la presunción de inocencia... Hubo otro periodista, el señor Nacho Abad por cierto, me gusta mucho su programa y cómo comunica, que, mirando a cámara, dirigiéndose a mí persona, dijo: ‘¿De verdad Rodolfo? ¿Pirada? ¿Has llamado pirada a Silvia Bronchano? ¿De verdad?’ No, se equivoca usted y ha cometido un gravísimo error ha quedado probado y demostrado que jamás he dicho ese programa. Me gusta mucho programa, pero tendría que saber respetar la presunción de inocencia. No todo vale por medio punto ridículo más de audiencia, desde aquí le digo que no estaría de más unas disculpas’… Hacer preguntas no es cometer un error, si Eva me comenta que hay una noticia, yo como periodista pregunto y me pregunto en voz alta. A mí me cuesta creer que la gente haga denuncias falsas…”.

Nacho Abad: "Rodolfo Sancho me ha demandado por contar los datos de la denuncia"

“Si esto es verdad, condicional, es muy grave… Me hubiera gustado haberte preguntado a ti… Respeto tu presunción de inocencia, la tuya y la de todos. Respeto tu presunción de inocencia porque, aunque hayas ido a juicio, sigues siendo inocente…”, ha continuado asegurando el presentador antes de hacer publico que el actor le había denunciado por dar esa información: “Tú a mí me has denunciado. Rodolfo Sancho me ha demandado por contar los datos de la denuncia. Tuve acceso a la denuncia que Silvia Bronchalo y lo conté… Me ha interpuesto una demanda al honor que en primera estancia ha perdido y como está en su derecho, ha recurrido, pero creo que también la va a perder… Espero que la pierda porque quién pierde paga”.

El presentador de ‘En boca de todos’ no considera que haya cometido ningún error, pero no ha dudado en pedir disculpas al actor si él se ha sentido ofendido: “No me equivoque, si me equivoco te pido perdón, no me cuesta nada… Lamento si te he dañado en algo, lo lamento profundamente, pero de lo que tú me acusas creo que es mi trabajo, que trato de hacerlo lo mejor posible… Me encantaría que te vengas aquí y nos conocemos. Que te vengas aquí con una sonrisa y yo pongo el café”.

Nacho Abad ha tendido una mano al actor y al igual que él, le ha valorado: “Me pareces un gran actor y un tío muy guapo, yo ni soy actor ni soy guapo, pero esos elogios te los quería dedicar” y le ha juzgado: “A veces me pareces prepotente, pero cada uno es como es. Tú me dirás: ‘Y tú eres calvo’, pues muy bien… Igual los que te rodean no ayudan”.

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