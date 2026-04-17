Los hijos de Pepe agradecen al presentador de ‘En boca de todos’ su implicación personal en la detención de su padre

Mandan a prisión a un hombre en silla de ruedas por matar a un ladrón cuando intentaba robarle

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La tarde del jueves 16 de abril, Pepe, el anciano que mató al ladrón que intento robarle la cadena que llevaba en el cuello, por fin salió de la prisión en la que llevaba más de una semana encerrado por riesgo de fuga cuando es un hombre en silla de ruedas y con graves problemas pulmonares. ‘En boca de todos’ ha querido acompañar a Pepe y a la familia en este momento y Pepe nos ha mandado un mensaje.

En directo, ‘En boca de todos’ anunció la decisión de la jueza de conceder la libertad a Pepe y Jordi Juliá acompañó a su hijo Iván a recogerlo a la prisión. Emocionado y deseando regresar a su barrio y a su casa, Pepe dio las gracias a los medios que le esperaban a la salida. Tras una noche que asegura que no ha sido fácil, sus hijos han entrado en directo en ‘En boca de todos’ para explicar cómo estaba el anciano y él mismo, le ha enviado un cariñoso mensaje a Nacho Abad.

“Muchas gracias por todo lo que han hecho por nosotros, muchas gracias. Estoy muy contento de estar en casa, con la familia y con la gente que yo quiero. He pasado la noche regular, pero feliz de ya estoy en casa… Los vecinos se han volcado conmigo muchísimo, todo perfecto. Muchas gracias, Nacho”, han sido las palabras que Pepe le ha mandado al presentador de ‘En boca de todos’.

Sus hijos también han querido agradecer públicamente al presentador el trato que le ha dado al caso de su padre, un caso que Nacho Abad considera que ha sido una injusticia y que pretende seguir siguiendo de cerca. De hecho, le ha prometido mandarles unos billetes de tren para que vengan a conocerle a Madrid.

Según ha informado Sonia Ferrer y ha corroborado Jordi Juliá, la Fiscalía pedía arresto domiciliario y permiso de una hora y media para salir de casa. Recordemos que la familia de Pepe ha creado una página web para recoger todas las ayudas que la gente quiere darle para los gastos de este costoso proceso judicial (www.libertadparapepe.com).

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