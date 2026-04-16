La jueza del caso de Esther López pide que Óscar Sanz esté presente en el registro del zulo encontrado en su vivienda: “Está muy nervioso”

El reloj inteligente de Óscar confirma que podría haber subido y bajado las escaleras del zulo de su vivienda la noche en la que desapareció Esther López en Traspinedo (Valladolid)

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El pasado fin de semana, el nuevo propietario de la vivienda de la familia de Óscar Sanz, el único sospechoso de la muerte de Esther López en Traspinedo (Valladolid), encontró un zulo sellado y escondido bajo la cama de una de las habitaciones de la vivienda. Un zulo que el sospechoso asegura ser una bodega y que está siendo analizado por la Guardia Civil en busca de pruebas que corroboren que el cuerpo de Esther López estuvo allí.

El nuevo propietario adquirió la vivienda propiedad de la familia de Óscar Sanz el pasado mes de diciembre, pero ha sido cuando ha comenzado a realizar las obras de esta cuando encontró un zulo sospechoso y avisó a la Guardia Civil. La jueza instructora del caso ha dado luz verde al registro del zulo y ha pedido que Óscar estuviera presente en el registro y respondiera a todas las preguntas, como principal sospechoso del asesinato de Esther López el pasado 12 de enero de 2022.

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Los agentes llevan perimetrando la zona desde las seis de la mañana, pero la inspección no ha comenzado hasta las 9:30 horas, cuando el principal sospechoso ha llegado conduciendo su propio vehículo de color negro y acompañado de su abogada. Según ha podido saber la reportera de ‘En boca de todos’, los equipos del Grupo Equipo Central de Inspección Ocular y el equipo de Criminalística de Valladolid de la Guardia Civil están autorizados a la realización exhaustiva de la vivienda e incluso, están autorizados a tirar muros o falsos techos si lo vieran necesario.

En el zulo, Clara Murillo nos ha explicado que encontraron un nivel de agua de 30 cm, con dos maderas y dos garrafas de agua flotando. Para la UCO, Óscar pudo trasladar el cuerpo de Esther la misma noche de su desaparición, pero según la autopsia, el cuerpo de Esther presentaba signos de haber estado en un lugar húmedo, ya que tenía manos de lavandera y resto de un hongo. Además, la ropa de la víctima contenía trazas de una pintura azul, cuyo origen no ha sido identificado.

Aunque la vivienda está localizada en una tierra de vinos, los vecinos aseguran que el zulo encontrado no corresponde a las habituales bodegas de la zona por su tamaño, 12 metros cuadrados, suelen ser mucho más grandes y la gente sabe quién tiene bodega en casa.

Óscar Sanz, el principal sospechoso, habló en ‘El Tiempo justo’, asegurando que no tiene ningún miedo y que la Guardia Civil siempre ha sabido de la existencia del zulo: “No lo llames zulo, es una bodega… La UCO miente y manipula, que me expliquen qué estuvieron haciendo cuatro días allí… Fíate tú de esa gente, gentuza…”.

Los expertos dudan de que el cuerpo de Esther estuviera en el zulo

Al ver las imágenes del zulo y el pequeño tamaño de su entrada, Carlos Segarra, expolicía ha tenido la sensación de que era muy complicado que Óscar hubiera metido y sacado el cuerpo de Esther López sin vida él solo, y que, si lo hubiera hecho, el cuerpo hubiera presentado marcas de cuerdas: “Los cuerpos hablan, haber sacado a Esther de este zulo hubiera dejado marcas en su cuerpo”.

Una teoría que abre la posibilidad a que Óscar tuviera ayuda o que Esther estuviera allí encerrada estando viva por lo que la búsqueda de la pintura azul encontrada en la ropa de la víctima o el tipo de hongo que presentaba el cuerpo.

¿Cuál fue el fallo de la Guardia Civil durante la investigación?

Carlos Segarra también ha intentado deducir cuál fue el fallo de la Guardia Civil en el primer registro de la vivienda: “El fallo es que no hubiera buscado esta supuesta bodega dentro de la vivienda, se puede buscar a través de catas, cámaras… Se me antoja muy difícil que el cadáver haya estado allí”. Según ha podido saber Clara Murillo en directo en 'En boca de todos', los agentes de la UCO tiene 72 horas para el nuevo registro y parecen estar dispuesto a encontrar las pruebas definitivas para

El reloj inteligente de Óscar confirma que podría haber subido y bajado las escaleras del zulo de su vivienda la noche en la que desapareció Esther López

En boca de todos’ ha tenido acceso al registro del reloj inteligente del principal sospechoso y ha comprobado que registra que subió y bajo escaleras dentro de su propia vivienda, algo que parecía imposible hasta que se ha encontrado un zulo bajo una de las camas.

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