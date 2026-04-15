Atropella a un vecino de su pueblo tras discutir a través de redes sociales: "Antes me dio un guantazo"

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Dos vecinos discuten en redes sociales y uno de ellos termina amenazando al otro. Las amenazas se cumplen, sin ningún miramiento hacia su vecino le atropella. Todo comienza por un comentario en redes.

Ambos mantienen un enfrentamiento en la plaza del pueblo y, cuando parece que todo ha terminado, Roberto coge su coche y, mientras el otro pasea a su perro, lo arrolla con el vehículo.

'En boca de todos' habla con Roberto, quien atropelló a su vecino tras discutir por redes sociales: “Le puso el pie para darle una patada al coche o algo, y me lo llevé y se cayó al suelo, pero no fui a pillarlo como dice la gente”.

Roberto: "Vino varias veces a mi casa con un hierro"

Roberto explica que no es la primera vez que tiene problemas con su vecino: “Él quería pararme, porque en la plaza del pueblo me dio un guantazo. Yo venía de la plaza a mi casa y me estaba esperando. Además, vino varias veces a mi casa con un hierro”.

Además, comenta que su vecino ya ha tenido conflictos con otras personas del pueblo: “No hace más que buscar problemas y tuvo un enfrentamiento hace poco con otro vecino que lo tuvo dos meses en el hospital. Yo no voy a dejar que me pegue”.