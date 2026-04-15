Denuncia que sus vecinos se dedican a la plantación de marihuana y el trapicheo

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Esther vive atrincherada en su propia casa para evitar que sus vecinos okupas se la quiten y les acusa de trapicheo y de tener plantaciones de marihuana. Esta vecina del barrio de Las Margaritas en Córdoba ha sido agredida en múltiples ocasiones y vive aterrada en el interior de su vivienda.

Ana Gómez se ha desplazado hasta la clase Patio periodista Grondona nº6 en el barrio de Las Margaritas en Córdoba para conocer el infierno que vive desde hace meses, Esther, una vecina del bloque que vive atrincherada en su casa por miedo a que sus propios vecinos le okupen su vivienda. Tras múltiples agresiones y amenazas, Esther se ha puesto en contacto con ‘En boca de todos’ para denunciar el infierno que vive a diario.

Asegura que sus vecinos de un edificio de protección oficial se dedican al cultivo de marihuana y que la quieren echar de la vivienda porque es la única vecina que no está en el negocio. Esther es la propietaria de la vivienda y tras múltiples denuncias por amenazas y agresiones, ha decidido encerrarse en una vivienda que es de su propiedad, pero en la que no pagan comunidad “Está todo quemado porque están enganchados a la luz”.

Esther se ha armado de valor para denunciar públicamente el infierno que vive y ha mostrado las denuncias que ha presentado a sus vecinos y las que le han presentado a ella, supuestas denuncias falsas: “Me echaba a la policía con mamparas porque decía que estaba esquizofrénica… En lugar de llevar a los menores al colegio, los utilizan para agredirme y darme martillazos… ¿Qué si me han pegado? Unas pocas de agresiones tengo. Tengo un atestado de una puñalada de dos puntos…”.

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Asegura que todos los vecinos del bloque están compinchados y también ha hablado de “la vecina nocturna” y de que las cartas del médico no le llegan porque las echan en otros bloques.

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