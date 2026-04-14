Empresarios de la zona aseguran que ya vivieron una situación similar: “Hubo algunos robos”

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Fabiola Etayo se ha desplazado hasta un polígono industrial a las afueras de la localidad de Antequera en Málaga para dar voz a un grupo de empresario del municipio que intentan impedir la apertura de un centro de menores en el polígono. Aseguran que no es un lugar apropiado para menores y que ya han vivido una situación similar que les ocasionó problemas.

Juan Carlos y María, dos empresarios del polígono industrial, han hablado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para mostrar su rechazo a la apertura de un centro de menores en un antiguo hostal existente. Según han explicado, el antiguo dueño de este hotel ya tuvo alquiladas habitaciones a la Junta de Andalucía, y aseguran que ya vivieron situaciones incómodas: “Entraban en el bar y se ponían a cargar el móvil sin permiso, hubo varios robos… No soy racista, tengo varias trabajadoras, pero vienen a ganarse la vida”.

Juan Carlos, otro empresario del polígono ha explicado que no considera que un polígono sea un lugar adecuado para menores: “Por lo visto hacen falta trabajadores, pero no estamos de acuerdo porque no es el sitio para abrir ese centro… ¿Qué hacen aquí 50 o 60 niños? Esto es un sitio de maquinaria pesada, de empresas… Un sitio donde por la tarde pueden tener algo de recreo, no van a estar aquí con los coches… No vemos conveniente que se abra eso aquí por muchísimos motivos”. Además, ha asegurado que nadie quiere un centro de MENAS cerca y que sienten que es un desencadenante de inseguridad.

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