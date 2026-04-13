El nuevo dueño de la casa de Óscar encuentra un zulo oculto bajo una de las camas

Hermana de Esther López, sobre Óscar en una jornada clave: “Este ser despreciable está en la calle porque cumple el requisito de trabajo estable”

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¿Escondió Óscar el cuerpo de Esther López en un zulo bajo su cama? Es la pregunta que no para de realizarse la familia de la joven asesinada en Traspinedo (Valladolid) y que ha surgido tras el hallazgo de un zulo en el chalé por parte del nuevo propietario, quién ha avisado a la Guardia Civil.

José María Fernández, reportero de ‘En boca de todos’ se ha desplazado hasta el chalé que fuera propiedad de la familia de Óscar, el presento asesino de Esther López en Traspinedo (Valladolid). Una vivienda llena de pintadas, en la que parece que no ha pasado el tiempo y a la que la familia de Óscar no regresó. Recordemos que el pasado 12 de enero de 2022, Esther López desapareció y hasta 22 días después no se encontró su cadáver, por lo que la familia y la investigación establecieron que su cuerpo fue colocado posteriormente en la cuneta en la que fue encontrado. Pasaron dos meses hasta que la Guardia Civil entró en la vivienda del presunto asesino en busca de pruebas.

Cuatro años después, el nuevo propietario de la vivienda ha alertado a la Guardia Civil porque al comenzar a realizar obras en la casa ha encontrado un zulo escondido debajo de una de las camas. Un zulo que había sido sellado, que al parecer que inundaba con mucha facilidad, que la familia utilizaba a modo de bodega y que cuenta con un respiradero visible en el exterior de la vivienda.

Un hallazgo ante el que la familia de Esther López se pregunta si el cuerpo de la joven pudo estar escondido casi un mes en ese zulo y cómo es posible que nadie se diera cuenta de que había un zulo en la casa del presunto asesino y principal investigado de la muerte de la joven.

Nacho Abad ha recordado en ‘En boca de todos’ que en las ropas de Esther López se encontró restos de pintura azul, una pintura que la investigación debería buscar en dicho zulo. Un dato que se suma a la deducción de Carlos Segarra, quién ha explicado que la autopsia estableció que Esther tenía “manos de lavandera” y que eso podría ser un indicio en la investigación porque son manos de una persona que ha estado en constante contacto con agua.

Además, ha explicado que en la ropa y en el cuerpo también se encontró un tipo de hongo, que, si se encuentra dentro de ese zulo, sería una puebla directa de que el cuerpo de la joven estuvo allí depositado. El forense estableció que el cadáver presentaba indicios de haber estado cerca de un arroyo y que posiblemente luego fue trasladado al lugar en el se encontró porque también presentaba lesiones compatibles con las de haber sido arrastrado.

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