La madre de David, el menor asesinado, asegura que tuvo que pedirle que le dejara en paz porque llegó a decir que eran pareja

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‘En boca de todos’ ha podido hablar con la madre del pequeño de David, el niño de 11 años apuñalado en el cuarto de baño del Centro cultural La Despernada en Villanueva de la Cañada (Madrid) presuntamente a manos de un adolescente de 23 años con un problema de salud mental, quién asegura que Julio, el presunto asesino, estaba obsesionado con su hijo.

El pequeño David de 11 años, la próxima semana hubiera cumplido 12, estaba en el cuarto de baño del Centro cultural La Despernada en Villanueva de la Cañada, dónde recibe clases de inglés, cuando Julio, un adolescente de 23 años con trastorno de espectro autista y amigo suyo, entró y comenzó a apuñalarle. Le asestó puñaladas en el cuello, en la espalda y en el tórax hasta que el niño entró en parada cardiorrespiratoria. Fue trasladado en helicóptero al hospital, pero ya era demasiado tarde.

Clara Murillo, reportera de ‘En boca de todos’, ha podido hablar con la madre del pequeño asesinado, quién asegura que no se trata de un ataque fortuito y que Julio, el presunto agresor, estaba obsesionado con su hijo. Según ha explicado: “David era un niño muy inclusivo, muy buena persona. Julio tenía algún tipo de discapacidad y David le había incluido en su grupo de amigos porque tenía algunos problemas para sociabilizar con niños de su edad...”.

Al parecer, Julio se había obsesionado con él y llegó a decir que eran pareja. Llevaba unas semanas acosándole e incluso, la madre del pequeño asesinado tuvo que pedirle que le dejara en paz. La madre cree que Julio tiene 19 años y que se sentía más cómodo con niños más pequeños y que solía venir al centro cultural ha jugar con ellos al baloncesto.

Nacho Abad ha querido saber si había protagonizado agresiones anteriores y la reportera le ha confirmado que había llegado a amenazar a otros niños, les había enseñado cuchillos y a uno de ellos le llegó a dar unas collejas. Una situación ante la que tuvieron que intervenir los hermanos mayores de estos niños.

Javier Urra, exdefensor del menor, ha entrado en directo en ‘En boca de todos’ y ha mostrado su malestar ante la terrible noticia: “Una verdadera tragedia, posiblemente de un niño muy inclusivo, muy cariñoso, de aceptar a otros niños…”. Aunque ha querido separar el trastorno del espectro autista de la intención de asesinar, aunque sea un trastorno complejo: “Muchas veces son muy obsesivos con aparatos de música, les gustan las bolas que giran… Tienen unas características que hace que el resto de niños les entiendan…”.

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Sonia Ferrer, sobre el presunto asesino: "No se perdía un domingo de misa porque iba buscando a esos niños para jugar"

Sonia Ferrer vive muy cerca del lugar de los hechos y ha podido hablar con el entorno cercano del pequeño David y ha confirmado la información: “Julio era muy conocido en ese parque. Le costaba mucho relacionarse con otros niños… No se perdía un domingo de misa porque iba buscando a esos niños para jugar… Es verdad, que David era un chico inclusivo… Siempre que salía de inglés, tanto David como sus amigos, jugaban con él en el parque… Es verdad que llevaba un arma y que se lo había enseñado varias veces”.

La Guardia Civil busca en directo el arma del crimen

‘En boca de todos’ ha sido testigo en directo de un gran despliegue policial en las inmediaciones del centro cultural en el que fue apuñalado el pequeño David. Varias decenas de policías y guardia civiles han rastreado la zona en el busca del arma o pruebas para la investigación.

Amiga de la madre de David, el pequeño apuñalado en Villanueva de la Cañada, sobre Julio: “Nos daba penita porque no tenía amigos”

Una mamá amiga de la madre de David y mamá de otro niño que jugaba con Julio en el parque ha asegurado que Julio les daba pena porque no tenía amigos y solía jugar con los pequeños hasta que hace unas semanas cambió su actitud: “David era un niño súper bueno, muy tranquilo… Tenía autismo, venía al parque y jugaba con los niños… Nos daba penita porque no tenía amigos, nos ha dicho que no tenía amigos y que él quería jugar…”.

La familia de Julio, el presunto asesino de Villanueva de la Cañada: “Ha sido víctima de bullying”

Clara Murillo ha podido hablar con la familia de Julio, el presunto asesino del pequeño David de tan solo 11 años en Villanueva de la Cañada, y le han confirmado que Julio tenía 23 años y que había sido víctima de bullying durante su infancia y adolescencia, motivo que le hacía tener problemas para relacionarse con otros niños de su edad. Además, le confirman que padece un trastorno del espectro autista en un 70%.

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