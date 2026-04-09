Tira por las escaleras a su vecina tras años de enfrentamiento por el alto volumen de la televisión

Remedios, de 64 años, se encuentra en estado de coma en el Hospital la Fe de Valencia

Un hombre fuera de sí ataca a su vecino con una espada de gran tamaño: “Pensaba que se trataba de una broma”

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Tras meses de tensiones y una agresión previa, un guardia de seguridad de 36 años tira por las escaleras a su vecina de 64 años con problemas auditivos. Remedios, la víctima, se encuentra en estado de coma en el Hospital la Fe de Valencia.

Ana Puertas, reportera de 'En boca de todos', se ha desplazado hasta la localidad de Silla en Valencia para conocer todos los detalles de la agresión sufrida por Remedios, una vecina de 64 años con un problema de audición. Sus propios hijos, nos han explicado cómo surgió el enfrentamiento entre los vecinos y cómo era la situación de miedo que vivía la mujer.

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Debido al problema auditivo de Remedios, su vecino se quejaba del alto volumen de la televisión y comenzaron las tensiones entre ellos. Al parecer, no paraba de golpearle la puerta y realizarle agujeros con una máquina de taladrar en las paredes, cansado de los ruidos.

Tras una nueva discusión, el vecino de 36 años, empuja a Remedios por el rellano de la escalera y la mujer se golpea en la cabeza quedando en estado de coma. Con la víctima ingresada en el Hospital La Fe de Valencia, sus hijos han explicado en directo en ‘En boca de todos’, que no era la primera vez que la agredía: “En otra ocasión recibió otra agresión, la llegó a meter dentro de casa, le dio golpes en el pecho y la metió en la habitación… Mi madre tenía miedo, me llamaba y me decía que el vecino estaba golpeando la pared… Tengo tal ansiedad y tal mal cuerpo, mi madre no se merecía esto…”.

El hijo de Remedios ha querido dejar claro que no era un volumen desmesurado: “Nuestras paredes son de papel, quién dice un volumen alto, no es música alta, ni toda la mañana…” y su hija, se ha roto por completo al narrar los hechos: “Tenía una obsesión con mi madre, le hizo agujeros en la pared… Mi madre se encontraba mal y ese miércoles yo tenía que haber venido…”.

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