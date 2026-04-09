Los presuntos asesinos se encontraban en la escena del crimen cuando la policía entró al domicilio

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Hasta 'En boca de todos' han llegado unas impactantes imágenes del crimen cometido por una familia que presuntamente asesinó a Juan Carlos, su vecino de abajo. En el vídeo se puede observar cómo los presuntos asesinos del hombre estaban junto al cadáver cuando la policía entra a la escena del crimen.

Tras salir a la luz lo ocurrido, Ignacio Cabanes, periodista de 'Las provincias', entras en directo en el programa para explicar detalladamente todo e indica que las tres personas que aparecen en la escena del crimen estaban implicadas en él.

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''El juzgado número 19 de Valencia acordó la prisión provisional de los tres. Las investigaciones del grupo de homicidios de la Policía Nacional indican que los tres participan activamente en el crimen. Por un lado, tendríamos al autor material de las cuchilladas, que es el hijo, que es el que se ve en las imágenes que está sentado ahí, que está como ido'', comienza explicando.

E indica que hacían el resto de integrantes de la familia: ''Luego tenemos a la madre de esta persona que es la que los recibe a los policías en la puerta, la que está hablando con ellos, que también presuntamente habría golpeado con el bate de béisbol en la cabeza a la víctima. Y luego tenemos al padre que está en la habitación, que lo vemos como lo engrilletan, está tumbado en la cama, tapado con una manta y como si ahí no hubiera pasado nada''.

''Lo principal es el testimonio de la madre de la víctima. La víctima es un señor de 59 años, Juan Carlos, llevaba ya tiempo con problemas con esta familia de ruidos, denuncias cruzadas, de llamadas a la policía. La policía había tenido que acudir hasta en siete ocasiones'', Ignacio explica que ya habían tenido varias trifulcas entre ellos.

Además, afirma que los presuntos asesinos dicen que fue en defensa propia: ''Ellos tratan de acreditar una supuesta legítima defensa, que es el hombre, el vecino, el que sube de forma airada a intentar matar, según ellos, al autor material de las cuchilladas, que es el que lleva el cuchillo de casa. Esto contrasta con las investigaciones de la Guardia Civil, porque el cuchillo sí que pertenece a la cubertería del domicilio de los detenidos''.